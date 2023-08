Fiddlehead: veröffentlichen am Freitag mit „Death Is Nothing To Us“ ihr drittes Album

Die Post-Hardcore-Band Fiddlehead veröffentlicht am kommenden Freitag ihr drittes Album Death Is Nothing To Us über Run For Cover Records. Mit dem Album schließen Fiddlehead die thematische Trilogie ab, die mit den letzten beiden Veröffentlichungen begann.



Das Ergebnis ist ein wirklich besonderes Album, das sich wie ein Höhepunkt der bisherigen Arbeit der Band anfühlt und gleichzeitig eines der kraftvollsten und lebensbejahendsten Rock-Alben des Jahres ist. Death Is Nothing To Us ist die bisher dynamischste Platte von Fiddlehead, das mit jedem Stück weiter in die melodischen und aggressiven Bereiche ihres Sounds vordringt, während Sänger Pat Flynn schwerste existenzielle Themen mit einer Offenherzigkeit angeht, die in jedem Wort durchscheint.