Presented by TFM Rocks: Shout Loud Vol.17 am 27.04.2024 im Big House in Neuwied (Vorbericht)

Event: Shout Loud Vol. 17

Bands: Plagueborne, Monashee, ACCVSED, Left Betrayed, The Deceiver

Ort: Big House, Museumstr. 4a, 56564 Neuwied

Datum: 27.04.2024

Genre: Death Metal, Metalcore, Progressiv Metalcore, Post Hardcore, Punk

Kosten: 10 Euro AK

Veranstalter: Shout Loud Konzerte und mehr (http://www.shout-loud.de/)

Link: https://www.facebook.com/events/7769001899781950

Am 27.04.2024 heißt es im Big House in Neuwied wieder Shout Loud! Seit Luca Schüller und Florian Hilger 2013 in Zusammenarbeit mit dem Kinder- & Jugendbüro der Stadt Neuwied die Organisation von Konzerten starteten, wurde die Shout Loud Eventserie in Neuwied eine echte Erfolgsgeschichte. Zig verschiedene Bands konnten bereits einem größeren Publikum präsentiert werden, mehr als 2.000 Besucher kamen in den Jahren insgesamt zur Konzertreihe. Neben zahlreichen lokalen Bands schaffte es das Team, auch überregional bekannte Bands zu buchen, um für noch mehr Abwechslung im Programm zu sorgen. Shout Loud steht für günstige Eintrittspreise, faire Getränkepreise und ein spannendes Programm. Auch für Snacks und kostenfreie Parkplätze ist stets gesorgt.

Für die 17. Ausgabe des Shout Loud haben sich folgende Bands angekündigt:

Modern Death Metal mit mächtigen Grooveparts und schmetternden Blastbeats, dafür stehen Plagueborne aus Andernach. Darauf aufbauend treffen brachiale Riffs auf melodisch/atmosphärische Parts, unterlegt von tiefen Growls und fiesen Screams! Live versinkt bei Plagueborne alles in Schutt in Asche. Das durften die eingefleischten Fans der Shout Loud Serie bereits mehrfach live erleben. A Blueprint For Annihilation heißt das Debütalbum der Band aus dem Jahr 2021, welches Death Metal brutal mit ausgefallenen technischen Spielereien präsentiert. Dieser Longplayer von Plagueborne ist ein Beast, welches nicht nur uns bei Time For Metal überzeugen und die Band in die Top Listen befördern konnte.

Auch Monashee durften sich schon auf dem Shout Loud live beweisen. Nun bekommen sie hier erneut die Chance, im Big House die Fans zu begeistern. Ihr Musikvideo zum Song Choose Life hat bereits mehr als 125.000 Klicks auf YouTube, auch eine Tour durch Russland haben die Jungs bereits hinter sich.

Left Betrayed kommen extra aus den Höhen des Westerwaldes nach Neuwied. Metallischer Hardcore ist der Wald, in dem sie die Bäume fällen. Mehrere Besetzungswechsel haben der Band nicht geschadet. Mit großem Enthusiasmus und voller Energie stehen sie bereit, die feierwütigen Fans mit Metal, Hardcore und Punk zu erfreuen.

„Ungefilterte, rohe Verzweiflung – dieses Gefühl, dargestellt durch einen massiven, harten Sound, das ist es, was die intensive und ehrliche Energie von ACCVSED ausmacht“, so die Aussage der Band selbst zu ihrer Musik. Das Ende 2020 in Wiesbaden gegründete Quartett strebt danach, sich aus der breiten Masse an Bands hervorzuheben und der Metalcore-Szene ihren Stempel aufzudrücken. Davon, ob dies der Band gelingt, können sich die Besucher des Shout Loud Vol. 17 selbst überzeugen.

The Deceiver sind eine noch ganz junge Band und kommen aus dem Raum Andernach/Wassenach. Sie wollen dem Publikum zeigen, dass man auch dort Metalcore kann. Für The Deceiver ist das Shout Loud eine Premiere.

Einlass ist am Samstag, dem 27.04.2024, im Big House Neuwied, Museumstraße 4a, Neuwied (Nähe Bahnhof) ab 18:30 Uhr. Beginn um 19:00 Uhr. Tickets gibt es dieses Mal nur an der Abendkasse für schlappe 10 € (Festivalbändchen vor Ort für alle Besucher!).