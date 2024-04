Darkness: streamen neue Video Single „Wake Up In Rage“

Am 26. April 2024 erscheint das brandneue Studioalbum Blood On Canvas der Essener Thrasher Darkness über Massacre Records!

Mit Blood On Canvas liefert die Band ihr wohl wütendstes Album ab, die neuen Songs scheinen deutlich aggressiver und härter als alles, was Darkness bisher veröffentlicht haben. Doch überzeugt euch selbst! Nach einer ersten Single-Auskopplung zu Roots Of Resistance, präsentiert uns der Fünfer nun ein Musikvideo zu seiner neuesten Single, dem Album Opener Wake Up In Rage.

Über den Song erzählt uns Gitarrist Arnd:

„Wake Up In Rage ist ein Song über das Aufstehen und den Morgen. Die Idee stammt vom Morgen selbst und beschreibt, was dem Verfasser vor und während des ersten Kaffees durch den Kopf geht. Man könnte ihn einen Morgenmuffel nennen, aber das trifft es nicht ausreichend.

Der Wecker klingelt, man wird aus dem Schlaf gerissen, hat mal wieder viel zu wenig geschlafen und quält sich aus dem Bett mit der Aussicht, sich den verdammten Tag überwiegend mit irgendeinem belanglosen Scheiß beschäftigen zu müssen. Es laufen einem Menschen über den Weg, die einem mit ihrer penetrant guten Laune auf den Nerv gehen. Man stellt sich die Frage, warum man nicht alles niederbrennt und wieder ins Bett geht.

Wake Up In Rage stellt etwas überspitzt, aber doch nahe an der Wirklichkeit dar, was vor 12:00 Uhr alles passieren sollte. Der Song lässt den Zuhörer an den dunklen Gedanken des Tagesbeginns teilhaben. Der Morgen ist zumindest an Wochentagen nicht die beste Zeit des Tages und er verdient diesen Song.

Die gute Nachricht ist: Bisher ist am Morgen noch kein Mitmensch ernsthaft zu Schaden gekommen.“

Wake Up In Rage ist ab sofort bei allen Streaminganbietern über https://darkness.bfan.link/wakeupinrage zu finden, den neuen Videoclip seht ihr hier:

Darkness live:

26.04.2024 DE Oberhausen – Kulttempel

03.-04.05.2024 DE Andernach – JUZ Live Club

30.05.-01.06.2024 DE Büßfeld – M:O:A – M.I.S.E. Open Air

29.08.2024 US Madison, WI – Blade Of Steel Metalfest

31.08.2024 US New York, NY – Rage Of Armageddon Festival

12.10.2024 DE Augsburg – Augsbangers Metal Meeting

09.11.2024 DE Berlin – Astra

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: