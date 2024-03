Darkness: geben „Blood On Canvas“ Albumdetails bekannt & präsentieren Lyricvideo zu erster Single „Roots Of Resistance“

Am 26. April 2024 erscheint mit Blood On Canvas über Massacre Records das bislang wohl wütendste Album der Essener Thrasher Darkness!

Die neuen Albumsongs scheinen deutlich aggressiver und härter als alles, was die Band bisher veröffentlicht hat. Obwohl es sich laut Darkness nicht um ein Konzeptalbum handelt, ist Blood On Canvas nicht eine bloße Kollektion von neun Songs, die in einer Epoche entstanden sind, sondern ein facettenreiches Klanggemälde. Die Aufnahmen zum Album begannen bereits Mitte Oktober 2023, als sich Darkness und Gitarrist Meik in der laufenden Produktion voneinander trennten, sodass Blood On Canvas nur zu viert aufgenommen wurde. Doch nun heißt die Band ein neues Mitglied in ihren Reihen willkommen, mit Gitarrist Dominik Rothe sind Darkness wieder komplett:

„Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Dominik Rothe als neuer Gitarrist zur Formation gestoßen ist! Mit seiner beeindruckenden musikalischen Expertise, seiner Leidenschaft für das Gitarrenspiel und den Thrash, wird Dominik zweifellos eine kraftvolle Ergänzung zu unserem Klanguniversum sein.

Wir laden alle Fans und Unterstützer herzlich ein, Dominik bei unseren kommenden Auftritten zu erleben und gemeinsam mit ihm und uns das neue Album zu feiern.“

Ein Lyricvideo zur ersten Darkness Album Single, Roots Of Resistance, seht ihr ab sofort unten! Den Song findet ihr auf allen digitalen Streaminganbietern hier: https://darkness.bfan.link/rootsofresistance

„Lacky hat bei den ersten Proben zu Roots Of Resistance bemängelt, dass die Songs immer mit einem Intro oder langen Vorspielen beginnen würden. Er meinte, ein Song könnte auch mal mit einem Drum-Roll beginnen und dann losballern. Dann hat er spontan einen gespielt, das ist genau der geworden, der auf dem Album gelandet ist“, verrät uns Gitarrist Arnd über die neue Single.

„Textlich findet der Song seinen Ursprung in einem alten 68er Sponti-Spruch: „Wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt“. Es gab Zeiten, in denen standen die Menschen für ihre Überzeugungen ein, viele haben dafür gekämpft, einige haben dafür Strafen oder sogar ihren Tod in Kauf genommen. Die Namen hat man heute vergessen, ihr Kampf hat keinen Sinn gehabt und kaum Veränderungen bewirkt. Was nach wie vor zählt sind Aktienportfolios, Wohlstand und Profit. Wenn Menschen heute aufbegehren oder Widerstand leisten, werden sie diskreditiert und verhöhnt.

Die „Wurzeln des Widerstandes“, wer oder was auch immer das gewesen ist, sind begraben und vergessen. Was zählt ist „Ficken, Fressen, Fernsehen“. So ist dieser Song eine Ode an die Gleichgültigkeit und die Ignoranz.“

Musikalisch liefern Darkness den kompromisslosen und schnellen Thrash Metal, für den sie seit ihrem Debütalbum Death Squad (1987) bekannt sind. Die Kompositionen auf Blood On Canvas sind jedoch komplexer und detailreicher als bisher gewohnt, ohne dabei an Aggression, Härte und Authentizität zu verlieren.

Produziert wurden der neue Darkness Longplayer in den Rambado Recording Studios in Zusammenarbeit mit Cornelius „Corny“ Rambadt, mit dem bereits die Vorgängeralben First Class Violence und Over And Out aufgenommen wurden. Für Blood On Canvas schrieben sich Darkness und Produzent Corny diesmal besonders auf die Fahne, ein aggressives und druckvolles, aber auch ehrliches Klangbild zu schaffen. Das Cover Artwork stammt abermals von Timon Kokott, mit dem die Band bereits zum dritten Mal zusammenarbeite.

Blood On Canvas Tracklist:

1. Wake Up In A Rage

2. A Couple Of Kills

3. Night In Turmoil

4. Human Flesh Wasted

5. This And My Heart Beside

6. Truth Is A Whore

7. Defcon Four

8. Roots Of Resistance

9. Blood On Canvas

Blood On Canvas wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD Digipak

– Ltd. Vinyl LP

– Ltd. Box Set (Inhalt: CD Digipak, Flag, Patch, Signierte Autogrammkarte)

LP Farben: Black, Blue, Clear (+ nur über die Band: rot)

Vorbestellungen: https://lnk.to/bloodoncanvas

Darkness live:

16.03.2024 DE Marsberg – Metal Diver Festival

26.04.2024 DE Oberhausen – Kulttempel

03.-04.05.2024 DE Andernach – JUZ Live Club

30.05.-01.06.2024 DE Büßfeld – M:O:A – M.I.S.E. Open Air

29.08.2024 US Madison, WI – Blade Of Steel Metalfest

31.08.2024 US New York, NY – Rage Of Armageddon Festival

12.10.2024 DE Augsburg – Augsbangers Metal Meeting

09.11.2024 DE Berlin – Astra

Darkness sind:

Lee – Vocals

Arnd – Gitarre

Dominik – Gitarre

Ben – Bass

Lacky – Drums

Darkness online:

http://www.darkness-thrash.de

https://www.facebook.com/darknessdeathsquad

https://www.instagram.com/darkness_thrashofficial