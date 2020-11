Darkness – Over And Out (EP)

Artist: Darkness

Herkunft: Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Album: Over And Out (EP)

Spiellänge: 30:24 Minuten

Genre: Thrash Metal

Release: 27.11.2020

Label: Massacre Records

Links: http://www.darkness-thrash.com

https://www.facebook.com/darknessdeathsquad

https://www.instagram.com/darkness_thrashofficial

Produktion: Aufgenommen und gemischt von Cornelius Rambadt im Rambado Recordings Studio. Gemastert von Dennis Koehne im DK Studio. Coverartwork designt von Timon Kokott

Bandmitglieder:

Gesang – Lee

Gitarre – Arnd

Gitarre – Meik

Bassgitarre – Ben

Schlagzeug – Lacky

Gastmusiker:

Bruno & Pierre vom Darkness Death Squad Line-Up von 1986, Vocals auf Faded Pictures und Armageddon

Tracklist:

Every Time You Curse Me Dawn Of The Dumb Over And Out Slave To The Grind Tinkerbell Must Die (Live In Osaka, Japan) Armageddon Faded Pictures (Unplugged)

In Zeiten, in denen Konzerte und Festivals bisweilen nur eingeschränkt oder überhaupt nicht stattfinden können, konzentrieren sich die Bands wieder auf das, wofür im normalen Alltag wenig Zeit blieb. Man schreibt neue Songs, erweckt eigene alte Tracks früherer Tage wieder zum Leben, nimmt sich Klassiker anderer Bands zur Brust und kleidet diese in ein neues Gewand, ja, man wird wieder kreativ.

All das tut man vermutlich deshalb, um die Hoffnung in die Rückkehr zur vorangegangenen Normalität nicht zu verlieren. Eine Aussicht, die vor allem den treuen Fans die Hand reicht und deutet, bleibt stark und zuversichtlich, es wird weitergehen. Angenommen, ich läge hier nicht ganz verkehrt, so dürfte Over And Out genau dies vermitteln. Darkness präsentieren auf dem neuerlichen Output drei neue Werke, auf die hier primär der Fokus gelegt werden soll. In den restlichen vier Tracks liegen Pathos und Experimentierfreude zugrunde.

Bereits seit 1983 verzücken die Essener die Fanbase mit durchschlagskräftigem Thrash Metal, der eine hohes Maß an Wiedererkennung mit sich bringt. So verwundert es nicht, dass Every Time You Curse Me in diese Kerbe schlägt. Diese Nummer zündet von Beginn an. Vollgas, wie man so schön sagt. Unvermittelt, sehr direkt im Songwriting, ohne große Schnörkeleien, abgesehen vom sich stetig steigernden Intro. Ein wunderbar druckvolles Riff, welches die Headline und den strukturgebenden roten Faden durch den Song bildet. Die aggressiv modulierten Vocals folgen zwar stoisch der Rhythmik, in der Gesamtbetrachtung aber führen diese Elemente zu einem runden, vollmundigen Thrasher, der hängen bleibt.

Dawn Of The Dumb setzt dem noch eine Schippe drauf. Die Gitarrenfraktion überrascht mit teils orientalisch anmutenden gezupften Parts, die sich einen Schlagabtausch mit den sehr frischen Harmonien liefern. Bei genauerem Hinhören wird auch die Klasse des neuen Bassisten Ben deutlich wahrnehmbar. Schöner und modern klingender Song mit jeder Menge Druck und Groove.

Der Titeltrack Over And Out hingegen geht eher klassisch und getrieben vorwärts. Das beherrschen die Jungs in Reinkultur. Teutonen Thrash, so wie man ihn gerne hört und von Darkness erwartet. Alles richtig gemacht!

Noch ein Wort zu Slave To The Grind. Das Riff, das Skid Row seinerzeit in die Welt schickte, ist prädestiniert, es in eine eigene Interpretation zu entsenden. Kann man so machen, wenngleich sich der geneigte Hörer mit Sicherheit an den Vocals abarbeiten wird. Aber auch diese Version verliert ihre Botschaft nicht und geht flüssig runter.

Over And Out erscheint als CD Digipak, in limitierter Vinyl Auflage und auf den bekannten digitalen Kanälen.