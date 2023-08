Syrkander: fahren mit „Oscuridad Abismal“ groß auf

Ein Heiligenschein des Herrn strahlte auf Syrkander, ein einzigartiges Projekt eines fanatischen chilenischen Musikexperimenters, der nie seine Identität preisgab, sondern sich auf die Musik konzentrierte, die er betrat, und nicht in seiner Person. Auf der Suche nach Originalität und Enttäuschung über die tatsächliche Musikalität, die er mit einer großen Falte an Vorstellungskraft und Kreativität in Betracht gezogen hatte, begann Syrkander mit der Arbeit an seinem Projekt.

Vor Kurzem hat er die neue Single „Oscuridad Abismal“ herausgebracht: