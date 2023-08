Amerakin Overdose: der Industrial Metal-Act aus Portland hat ihren neuen Song „Disconnect“ veröffentlicht

Amerakin Overdose ist ein energiegeladener Industrial Metal-Act aus Portland, Oregon, der 2010 von Cody Perez gegründet wurde. Im letzten Jahrzehnt haben sie zwei Alben in voller Länge veröffentlicht (selbstbetitelt im Jahr 2012 und The Great Amerakin Dream im Jahr 2016). Amerakin Overdose tourte mehrfach durch die Vereinigten Staaten und war Vorgruppe für Hunderte von Tourneen im pazifischen Nordwesten. Zu den nationalen Acts zählen Korn, Godsmack, Disturbed, Five Finger Death Punch, Chevelle, All That Remains, Static Pito Perez am Hintergrundgesang, Brick am Schlagzeug, Starbie 66 am Bass und Bishop Freeman Manfree an der Gitarre. Die Band hat Singles und Musikvideos für Agastopia und Neurostatic veröffentlicht. Im Frühjahr 2023, Amerakin Overdose hat wieder damit begonnen, regional im pazifischen Nordwesten Konzerte zu geben und plant, das ganze Jahr über weiterhin neue Singles/Videos zu veröffentlichen, wobei im ersten Quartal 2024 ein Album in voller Länge erscheinen soll. Die neue Single Disconnect ist ein Song darüber Abkehr von allen zwangsernährten Gehirnwäschemedien. Es fordert den Zuhörer heraus, abzuschalten und selbst nachzudenken.