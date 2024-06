Deflecting Ghosts: veröffentlicht emotionalen neuen Song „Lost My Mind“

Deflecting Ghosts, ein Soloprojekt des Musikers Luke Fitzgerald, hat gerade einen eindringlichen neuen Song mit dem Titel Lost My Mind veröffentlicht. Das Lied befasst sich mit den inneren Kämpfen eines Mannes, der gegen seine Dämonen antritt, hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch zu leben und der Versuchung der Dunkelheit. Mit kraftvollen Texten und einer fesselnden Melodie nimmt „Lost My Mind“ die Hörer mit auf eine Reise durch die Tiefen der Seele.

Als Kopf hinter Deflecting Ghosts ist Luke Fitzgerald für das Schreiben, Aufnehmen und Aufführen aller Aspekte der Musik verantwortlich. Der Song wurde fachmännisch von Raytown Productions abgemischt und gemastert, was einen polierten und professionellen Klang gewährleistet, der das Publikum fesselt. Lost My Mind wurde, offiziell am 07.06.2024 veröffentlicht und markiert den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für Deflecting Ghosts. Die Single ist nur der erste in einer Reihe von Veröffentlichungen, wobei Passion Of The Scorned als fesselnde Fortsetzung der Erzählung aus der Sicht des Teufels folgen wird. Raytown Productions arbeitet derzeit am Mischen und Mastern des kommenden Tracks und verspricht ein weiteres emotional aufgeladenes Hörerlebnis für die Fans.

Neben seiner Arbeit mit Deflecting Ghosts ist Luke Fitzgerald auch in der Band EveriKnee engagiert, die an einem neuen Song mit dem Titel Kicking arbeitet. Nach 18 Monaten Hingabe und harter Arbeit wird diese mit Spannung erwartete Veröffentlichung sicherlich einen bedeutenden Einfluss auf die Musikszene haben.

Lost My Mind ist jetzt auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar und lädt die Hörer ein, die Tiefen von Emotionen und Introspektion durch die eindringlichen Melodien von Deflecting Ghosts zu erkunden. Bleiben Sie dran für weitere Veröffentlichungen dieses talentierten Musikers und lassen Sie sich von seinem einzigartigen Klang fesseln.