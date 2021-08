Leprous: kündigen „Aphelion“-Vorschau-Livestream an

Die norwegische Rockband Leprous veröffentlicht ihr siebtes Studioalbum Aphelion nächste Woche, am 27. August 2021, weltweit über InsideOutMusic.

Und um Aphelion weiter zu promoten, haben Leprous ein spezielles, komplettes Album-Preview-Konzert im Livestream angekündigt, das am Mittwoch, den 25. August im Notodden Theater in Norwegen stattfinden wird. Leprous werden zwei komplette Aphelion-Shows spielen, die für unterschiedliche Zeitzonen geeignet sind: Der erste Live-Stream beginnt um 19 Uhr MESZ (EU-Zeitzone) und der zweite Live-Stream um 19 Uhr EDT (US-Zeitzone).

Weitere Informationen und Ticketoptionen finden Sie hier: https://munin.live/x-event/aphelion/

Ticket-Bundles (mit Merch oder Album) sind hier erhältlich: https://www.omerch.com/shop/leprous

Fühlt euch frei, die bisherigen Singles/Videos zu Aphelion anzuschauen:

Running Low:

Nach dem hochgelobten Pitfalls-Album von 2019 nahmen Leprous Aphelion im Laufe des letzten Jahres in drei verschiedenen Studios auf: Ghost Ward Studios in Schweden, Ocean Sound Recordings in Norwegen und Cederberg Studios in Norwegen. Das Album wurde erneut von Adam Noble (Placebo, Biffy Clyro, Nothing But Thieves, etc.) gemischt, von Robin Schmidt (The 1975, Placebo, The Gaslight Anthem, etc.) gemastert und das Cover-Artwork wurde von Elena Sihida entworfen, basierend auf Fotografien von Øystein Aspelund.