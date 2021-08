Motionless In White: Veröffentlichen neue Single & Musikvideo

Die Roadrunner Records-Band Motionless In White veröffentlichte ihre neue Single Timebomb. Sie ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Begleitet wird die Single VÖ von einem animierten Musikvideo, das von Logan Beaver / Ohrange Co produziert wurde und ab sofort auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Band zu sehen ist. Timebomb ist der erste neue Song der Band seit 2020.

Motionless In White Sänger Chris Motionless, sagt über Timebomb: „Wir freuen uns sehr, einen neuen Song zu veröffentlichen, um die Zeit zwischen der Covid-Zwangspause und unserem nächsten Album, das 2022 erscheint, zu überbrücken. ‚Timebomb‘ funktioniert perfekt als eigenständige Single und um die härtere Seite der Band zu zeigen und den Fans etwas zum Headbangen zu geben, bis wir im September wieder auf Tour gehen. Es fühlt sich so gut an, wieder an die Arbeit zu gehen, und ‚Timebomb‘ ist die perfekte Art und Weise, das ’neue normal‘ zu feiern.“