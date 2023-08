Reload Festival 2024: bestätigen den ersten Headliner und 16 weitere Bands

Nach einem triumphalen Erfolg in 2023 setzt das Reload Festival auch 2024 neue Maßstäbe: Mit Stolz präsentieren sie den ersten hochkarätigen Headliner Amon Amarth. Doch das ist nur der Anfang: Mit Behemoth und Hatebreed werden zudem weitere Szenegrößen in Sulingen erwartet. Insgesamt bestätigen bereits 17 Bands ihren Auftritt. Der Ticketvorverkauf beginnt.

Ein Rückblick auf die außerordentlich erfolgreiche Ausgabe des Reload Festivals im Jahr 2023 legt den Grundstein für eine unvergessliche Fortsetzung im Jahr 2024 und verspricht seinen Fans auch für 2024 wieder ein Programm der Extraklasse. Die Veranstalter freuen sich, bereits jetzt einen hochkarätigen Headliner für das kommende Jahr ankündigen zu können: Amon Amarth.

Die Metal-Fans erwarten sehnsüchtig die Rückkehr der Könige des Viking Metals auf die Bühne des Reload Festivals. Mit ihrer ersten Show seit 2017 wird Amon Amarth zweifellos das Infield in Sulingen zum Beben bringen. Als eine der aktuell größten Metalbands weltweit, sind sie für ihre mitreißenden Hymnen und epischen Live-Shows bekannt. Mit ihrem aktuellen Album The Great Heathen Army erreichten sie bereits zum dritten Mal in Folge die Spitze der Albumcharts in Deutschland. Nach einer spektakulären Performance im Jahr 2017 und pandemiebedingten Absagen in den Jahren 2020 und 2021, haben die Schweden zweifelsohne einiges nachzuholen. Amon Amarth prägen die Heavy Metal-Szene seit ihrer Gründung 1992 mit ihrer einzigartigen Mischung aus Geschichte, Folklore und Kultur der Wikinger.

Aber das ist nicht alles! Das Reload Festival 2024 wird auch von weiteren großartigen Acts geprägt sein:

Die polnische Extreme-Metal-Band Behemoth wird erstmals mit ihrer erbarmungslosen Liveshow das Festival erobern. Seit über drei Jahrzehnten stehen sie für Rebellion und unerschrockenen Selbstausdruck. Ihre Musik und Botschaft sind ein Appell, sich selbst treu zu bleiben und falsche Moralvorstellungen abzulegen.

Außerdem kehrt auch die Hardcore-Größe Hatebreed zurück zum Reload Festival. Mit ihrer energiegeladenen Performance sind sie seit über zwei Jahrzehnten eine feste Instanz in der Musikszene und haben bereits in der Vergangenheit das Reload Festival gerockt.

Insgesamt haben bereits 17 Bands ihren Auftritt beim Reload Festival 2024 bestätigt und die Vorfreude steigt weiter.

Der Vorverkauf für das Reload Festival 2024 beginnt in der Nacht von Samstag, den 19.08.2923 auf Sonntag, den 20.08.2024 um 0:00. Exklusive Tickets sind über den festivaleigenen Shop hier auf unserer Homepage erhältlich.

Geschäftsführer André Jürgens zeigt sich begeistert: „Das Reload Festival 2024 verspricht ein unvergessliches Highlight zu werden. Die großartigen Bands und die einzigartige Atmosphäre machen unser Festival zu einem absoluten Muss für alle Fans harter Gitarren.“

Weitere Informationen zum Reload Festival 2024, den auftretenden Bands und dem exklusiven Ticketverkauf findet ihr hier auf unserer offiziellen Homepage.

Reload Festival 2024 – 15.08 – 17.08.2023

Mit: Amon Amarth, Behemoth, Hatebreed, Motionless In White, Clutch, Lionheart, Paradise Lost, Knorkator, Emil Bulls, Neaera, The Black Dahlia Murder, Soil, Walls Of Jericho, Fiddler’s Green, Paleface Swiss, Cro-Mags, Future Palace und vielen mehr!