Winterstorm: veröffentlichen „Fate Of The Atlanteans“ Lyricvideo

Nachdem die Veröffentlichung ihres heißerwarteten, fünften Studioalbums Everfrost auf den 22. September 2023 verschoben wurde, präsentiert uns die Power Metal Band Winterstorm ein Lyricvideo für ihre neue Single Fate Of The Atlanteans!

„In Fate Of The Atlanteans fragen wir die Menschheit, ob diese gar nicht realisiert, dass uns das gleiche Schicksal wie in der Atlantis Geschichte und somit der Untergang unserer Welt bevorsteht, wenn wir am Umgang mit unserem Planeten nichts ändern.“ So die Band. Ihren neuen Clip zum Song seht ihr ab sofort hier:

Während der „Winter“ für nordischen Viking und Folk Metal steht und „Storm“ ihre schnellen Power Metal Elemente repräsentiert, gespickt mit epischem und orchestralem Metal, erstrahlt der Sound von Winterstorm mit jedem Album in einem neuen Glanz. So auch Everfrost. Es sind vor allem die Melodien, welche bei Winterstorm ganz klar im Vordergrund stehen und sich in ohrwurmlastigen Refrains und mehrstimmigen Gesängen widerspiegeln. Dabei verschmelzen markante Elemente verschiedener Metal-Stile miteinander und ergeben so diese einzigartige, explosive Winterstorm– Mischung. Mit Everfrost wird der Band ohne Zweifel die Veröffentlichung ihres wohl vielseitigsten und kraftvollsten Albums ihrer Karriere gelingen, welches sich hinter gestandenen Genrekollegen nicht verstecken muss!

Das Album wird ab dem 22.09.2023 als Digipak, limitierte Clear Blue Vinyl und im Boxset über AFM Records erhältlich sein, Vorbestellungen sind HIER möglich!

Everfrost Tracklist:

01. Origin

02. To The End Of All Known

03. The Phoenix Died (Remember)

04. Circle Of Greed

05. Future Times

06. Everfrost

07. Final Journey

08. Fate Of The Atlanteans

09. Crusade

10. Overcome The Fear

11. Silence

Winterstorm online:

www.winterstormarea.com

www.facebook.com/acomingstorm

www.instagram.com/winterstorm_official