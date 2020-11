Wacken Open Air 2021: 11 weitere Bands für das Festival bestätigt

Am vergangenen Wochenende haben das Wacken Open Air und Hämatom gemeinsam zum kostenlosen Streamingevent live aus dem Zombieland geladen. Dabei ging die energiegeladene Hämatom-Hälloween-Sause über die digitale Bühne und obendrein wurde eine ganze Reihe weiterer Bands für das W:O:A 2021 angekündigt!

Neu mit von der Partie sind die Limp Bizkit, die 2021 zum ersten Mal in Wacken auftreten werden und deren Nu-Metal-Meilenstein Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water dieses Jahr bereits sein 20. Jubiläum feierte. Die schwedischen Death Metaller Hypocrisy hingegen haben erst kommendes Jahr ein Jubiläum zu zelebrieren – und das werden sie mit einer ganz besonderen Show zu 30 Jahren Bandgeschichte auf dem heiligen Acker tun. Des Weiteren sind neu dabei: Die finnischen Melodic Death-Meister Insomnium sowie die deutschen Power Metaller Winterstorm. Passend zum Horror-Motto des nächsten W:O:A wird sich außerdem Misfits-Mitbegründer Doyle die Ehre geben, mehr Horrorpunk gibt es von The Other, während Mister Misery Horror und Metal vereinen. Static X reihen sich gekonnt in die Nu-Metal Riege ein, während Belzebubs zeigen werden, wie ein Live-Auftritt einer Cartoon-Black-Metal-Band aussieht. Abgerundet wird die neue Bandwelle durch die nordirischen Alternative Rocker Therapy? und dem vielseitigen Rapper Alligatoah, dessen Metal-Interpretationen im Rahmen von Wacken World Wide auch die skeptischsten Headbanger überzeugen konnte.

„Wir hatten unseren Fans versprochen, dass wir uns für die nächsten Wacken-Updates etwas ganz Besonderes einfallen lassen – und freuen uns, dass Hämatom den Spaß mitgemacht haben!“, erzählt Thomas Jensen, W:O:A Festival-Mitgründer, über die Neuzugänge am Line-Up.

„Was wäre eine bessere Gelegenheit als passend zu unserem Jahresmotto an Halloween neue Bands zu veröffentlichen. Wir können das W:O:A 2021 kaum erwarten und haben noch einige weitere Überraschungen parat“, ergänzt der W:O:A Festival-Mitgründer Holger Hübner.

Der offizielle Festival-Trailer für das W:O:A 2021 ist hier zu sehen:

Mehr Informationen zum Wacken Open Air finden sich unter wacken.com.

Über das Wacken Open Air:

Das Wacken Open Air ist das größte Heavy Metal-Festival der Welt. Mit 800 Besuchern im Jahr 1990 gestartet, pilgern heute jährlich über 75.000 Fans aus aller Welt nach Wacken in Schleswig-Holstein und lassen die 2.000 Seelen-Gemeinde für mehrere Tage zum Mittelpunkt der Festivalszene werden. Als langjähriger Veranstalter des Wacken Open Air bündelt die ICS Festival Service GmbH Bereiche wie Bandmanagement, die Stiftung „Wacken Foundation“, Tour-Booking, Musikverlag, Metal Travel, Merchandisingvertrieb und Ticketing. Aus diesem Netzwerk entstehen in Kooperation mit Partnern immer wieder kreative Lösungen und Ideen, die das Festivalerlebnis revolutionieren, technische Innovationen ermöglichen und außergewöhnliche Eventkonzepte, wie die Full Metal Cruise oder die Wacken Winter Nights, hervorbringen. Das Wacken Open Air 2021 findet vom 29.07. bis zum 31.07.2021 statt.

Wacken Open Air online:

www.wacken.com

https://facebook.com/WackenOpenAir.official

https://www.instagram.com/wackenopenair.official/

https://twitter.com/wacken?lang=de