Insomnium & Omnium Gatherum: kündigen „Beyond The Shadows Of The Dying Sun“-Europatournee an

Die renommierten finnischen Melodic Death Metal-Master Insomnium freuen sich, die Beyond The Shadows Of The Dying Sun 10th Anniversary Tour anzukündigen, mit der sie ein Jahrzehnt ihres legendären Albums Shadows Of The Dying Sun feiern. Diese Tour wird die Band durch 13 europäische Städte führen und eine unvergessliche Performance des gesamten Albums mit Hymnen wie While We Sleep, Primeval Dark und Ephemeral sowie anderen Evergreens bieten. Dies wird eine der wenigen Gelegenheiten sein, Insomnium in der Originalbesetzung des Albums wieder auf der Bühne zu sehen, mit Ville Friman und Markus Vanhala an den Gitarren.

Als very Special Guest werden Omnium Gatherum die Tour mit einem Jubiläumsset von Beyond in voller Länge begleiten. Das 2013 veröffentlichte 6. Studioalbum der finnischen Virtuosen gilt als Meilenstein in ihrer Diskografie und enthält Fan-Favoriten wie New Dynamic, The Unknowing und White Palace.

Um diese epische Combo abzurunden, gesellen sich die texanischen Überflieger Hinayana zum Line-Up für 13 unvergleichliche Abende voller Melodic-Death-Pracht.

“Shadows Of The Dying Sun holds a special place in our blackened hearts. It marked a pivotal moment in our career and pushed us up to a new level”, kommentiert Niilo Sevänen von Insomnium. “We are excited to bring this album to life on stage in its full glory. Some of these songs have never been played live before.”

Jukka Pelkonen von Omnium Gatherum fügt hinzu: The OGs are kicking the year 2025 off with a delightful deliverance by bringing our beloved Beyond album for you to enjoy live with us. We are very proud to share the stage again with our brothers in Insomnium, who will do the same with their Shadows Of A Dying Sun! So be brave, adventurous and come and witness this anniversary extravaganza!”

Schnappt euch jetzt (hier) eure Tickets!