BYH!!! Newsletter: Weitere Bandzusagen / Neues Maskenmotiv / Armband-Porto

Hallo Freunde,

wir hoffen, Ihr hattet ein schönes und vielleicht ja auch – dank Brückentag – verlängertes Wochenende. Es gibt erfreuliche Neuigkeiten:

Zwei weitere Bands des BANG YOUR HEAD!!! Billings haben ihre Teilnahme am Ersatztermin 2021 nun ebenfalls bestätigt. Auch Legion Of The Damned und Fifth Angel sind dabei! Damit sind bereits 35 der insgesamt 39 Acts an Bord, die wir für 2020 bestätigt hatten. Natürlich bleiben wir auch an den verbliebenen vier Kandidaten weiter dran.

Und auch bei der Warm-Up-Show am 14.07.2021 haben wir eine weitere Zusage zu vermelden: Civil War haben, wie zuvor schon D-A-D, Blaze Bailey und Manimal, für das neue Datum zugesagt.





Im Sortiment rund um unseren beliebten Metal-Mundschutz gibt es derweil einen weiteren Neuzugang, der die Farbpalette der handgefertigten Community-Masken noch mehr aufpeppt. Abbildung und Details findet Ihr wie immer weiter unten.

Schließlich noch ein wichtiger Hinweis zu unserer Armband-Aktion. Ihr erinnert Euch: Als besonderes Andenken an diese denkwürdige Zeit haben wir eine limitierte Sonderauflage an Armbändern mit „Corona Resistance“-Motiv fertigen lassen.

Leider haben wir erst nach Eingang der ersten Rückumschläge festgestellt, dass unsere Angaben zum Rückporto etwas ungenau waren.

Da die Verschlüsse der Armbänder zu dick für einen Standardbrief sind, müssen sie unbedingt als Kompaktbriefe verschickt und daher also mit einem Rückporto von 0,95 Euro statt der üblichen 0,80 Euro versehen werden.

Weiterhin gilt: Für Inhaber eines BYH!!!-Festivaltickets gibt zwei Möglichkeiten, das Armband zu erhalten.

Möglichkeit 1: Ihr sendet uns einen ausreichend frankierten und adressierten Rückumschlag, in dem Ihr auch die Nummern Eures/Eurer Tickets vermerkt, an die Adresse SASSE Werbeagentur, Im Hirschgarten 9, 72108 Rottenburg-Ergenzingen.

Noch einmal der Hinweis: Der Versand muss wegen der Verschlussdicke der Armbänder als Kompaktbrief erfolgen und das Rückporto daher 0,95 Euro betragen.

Möglichkeit 2: Ihr lasst uns bei einer etwaigen Shopbestellung per Nachricht im Kommentarfeld wissen, dass wir das Band/die Bänder mitschicken sollen, und vermerkt dort auch Eure Ticketnummer(n).

Passend zur Maskenpflicht haben wir für Euch handgenähte Gesichtsmasken ganz im Bang Your Head!!!-Style aus 100% Baumwolle und mit aufgedruckten BYH!!!-Merch-Motiven. Die Masken verfügen über eine Innentasche, in die ein Filter gelegt werden kann – zum Beispiel ein unbenutzter Staubsaugerfilter.

Nach wie vor bieten wir Euch diverse Motive zur Wahl an, von denen Ihr einige bereits in der Grafik oben abgebildet seht. Brandneu und oben in der Mitte abgebildet ist das Motiv „Beyond lila“.

Alle Abbildungen sind Muster, und die tatsächliche Ausführung kann variieren. Die Anzahl der Gesichtsmasken pro Motiv sind begrenzt, also schnell zugreifen!

Bitte beachten: Es handelt sich bei den Masken um sogenannte „Community-Masken“ ohne FFP-Standard für den privaten Gebrauch, die nicht den Richtlinien für medizinischen Mund-Nasen-Schutz entsprechen. Es sind keine Medizinprodukte oder medizinische Schutzgegenstände, also keine medizinischen Atemschutzmasken.

Ihr erhaltet den BYH!!!-Metal-Mundschutz zum Preis von 14,99 Euro hier in unserem Shop:

https://www.bang-your-head.de/shop/product_info.php?info=p2814_byh—-metal-mundschutz—community-maske.html

Ganz ehrlich: Es hat uns fast überwältigt, was für eine immense Rückendeckung wir von Euch in dieser schwierigen Situation erfahren, und wir freuen uns riesig, dass es für so viele von Euch gar keine Frage ist, ihre Tickets nun eben 2021 für den Besuch des nächsten Bang Your Head!!! Festivals bzw. Rock Of Ages Sommer Open Airs zu nutzen. Vielen vielen Dank!

Darüber hinaus haben wir viele Rückmeldungen mit dem Angebot erhalten, uns auch darüber hinaus noch zu unterstützen, wenn das in irgendeiner Form möglich ist. Darunter waren auch diverse Anregungen, wie so etwas aussehen könnte, und für das Bang Your Head!!! haben wir bereits folgende zwei Ideen aufgegriffen.

1. Das BYH!!!-Festival-Solidarität-Paket

Ab sofort findet Ihr in unserem Shop ein „Soli-Paket“, mit dem Ihr uns innerhalb einer Staffelung einen Betrag Eurer Wahl spenden könnt.

Wenn Ihr uns mit einem Betrag 15.- Euro oder mehr unterstützt, dann schenken wir Euch als Dankeschön einen tollen Bang Your Head!!!-Festival-Live-Shot im Großformat, den wir für Euch persönlich signieren.

Bei einem Solibeitrag von 30.- Euro oder mehr gibt es als Dankeschön-Geschenk noch ein exklusives „Corona Clash“-Shirt in Wunschgröße dazu.

Hier geht es zu dem BYH!!!-Festival-Solidarität-Paket:

https://www.bang-your-head.de/shop/product_info.php?info=p2813_byh—-festival-solidaritaetspaket.html

2. Verschenk‘ Dein Ticket!-Aktion

Wer bereits ein Ticket für das Bang Your Head!!! 2020 hat, dieses weiter verschenkt und kurzerhand ein neues für 2021 bestellt, den belohnen wir zum Dank mit:

– einem „Corona Clash“-Shirt in Wunschgröße

– einen Wertgutschein in Höhe von 10.- Euro für unseren Online-Shop

Um die Dankesprämien zu erhalten, bitte bei der jeweiligen Bestellung im Kommentarfeld die Bestellnummer hinterlassen, unter der das Ticket für 2020 geordert wurde.

Hier der Shop-Link zum Ticket:

https://www.bang-your-head.de/shop/product_info.php?info=p2629_byh—-festival-ticket-2021-preisstufe-i.html







Das nächste und 25. Bang Your Head!!! findet ein Jahr später als ursprünglich geplant vom 15. bis zum 17.07.2021 auf dem Balinger Messegelände statt.

Folgende Acts waren für 2020 bestätigt – die Acts, die auch bereits den Ersatztermin 2021 bestätigt haben, sind kursiv (oben in der Grafik weiß) aufgeführt:



Saxon

Ace Frehley * Epica

Unleashed * Phil Campbell And The Bastard Sons * Primal Fear

Hardcore Superstar * Dragonforce * Benediction * The Iron Maidens

Kissin‘ Dynamite * Tankard * Riot V * Rage * Night Demon

Legion Of The Damned * Anthem * Onslaught * Diamond Head

Angel Witch * Shakra * Leatherwolf * Victory * Praying Mantis

Heathen * Pestilence * Memoriam * Angelus Apatrida * Midnight

Atlantean Kodex * Solstice * Fifth Angel * Suicidal Angels * Skull Fist

Winterstorm * Space Chaser * Lord Vigo * Snakebite * Blizzen



Weitere kommen noch hinzu.

Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich, und zwar aktuell zum Preis von 129.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Zu den Bang Your Head!!! Karten erhaltet Ihr außerdem bis auf Weiteres obendrein pro bestelltem Ticket ein kostenloses Vorverkaufsshirt aus 100% Baumwolle in Wunschgröße – und zwar mit dem Motiv „Corona Clash“ ;-), das Ihr hier abgebildet seht:







Eine größere Ansicht findet Ihr hier. Die Motivfarbe kann variieren. Bestellen könnt Ihr ab sofort. Allerdings wird es bis zum Versand noch ein wenig dauern: Die Tickets müssen erst noch gedruckt werden. Wir rechnen derzeit mit Anfang Juni, halten Euch aber diesbezüglich auf dem Laufenden.

Alle weiteren Informationen rund ums Bang Your Head!!! auf www.bang-your-head.de.

Natürlich findet auch 2021 am Vorabend des Bang Your Head!!! wieder die traditionelle Warm-Up-Show statt.

Folgende Acts waren für 2020 bestätigt – in Weiß die Acts, die auch bereits den Ersatztermin 2021 am 14.07. in der volksbank*messe Balingen bestätigt haben, sind kursiv (oben in der Grafik weiß) aufgeführt:



D-A-D

Blaze Bayley

Civil War

Manimal

Night Viper

Tickets für die Bang Your Head!!! Warm-Up-Show erhaltet Ihr in unserem Online-Shop zum Preis von 29.- Euro (mit gültigem BYH!!! 2020 bzw. BYH!!! 2021 Festivalticket) bzw. 39.- Euro (ohne gültiges BYH!!! 2020 bzw. BYH!!! 2021 Festivalticket) zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

Das Rock Of Ages findet zum 15. Mal statt – aufgrund der Coronakrise zwar um ein Jahr verlegt, aber dennoch unter dem Motto „Family And Friends“, drei Tage lang und mit kostenlosem Familienprogramm am Sonntag.

Der Termin:

30.07./01.08.2021

Festplatz Seebronn

bei Rottenburg am Neckar

Folgende Acts waren für 2020 bestätigt – die Acts, die auch bereits den Ersatztermin 2021 bestätigt haben, sind kursiv (oben in der Grafik weiß) aufgeführt:



Uriah Heep * Manfred Mann’s Earth Band * Suzi Quatro

Sweet * Cinderella’s Tom Keifer * Ratt

John Lees‘ Barclay James Harvest

The New Roses * Coreleoni * Black Star Riders * Eclipse

Tyketto * Uli Jon Roth * Dan Reed Network * Mad Max * Dare

John Diva And The Rockets Of Love * Fighter V * Rock-Out



Familienprogramm am Sonntag mit Detlev Jöcker



Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich.

Alle weiteren Informationen rund ums Rock Of Ages auf www.rock-of-ages.de.

Wichtige Hinweise:



* Achtung, für Prämienaktionen gilt: Prämien erhalten nur Besteller, die per PayPal, Kreditkarte, Sofort-Überweisung oder SEPA-Lastschrift zahlen. Bitte vermerke bei Prämienaktionen immer im Laufe des Bestellvorgangs im Kommentarfeld, ob Du die Prämie auch haben möchtet – und ggfs. auch welche Prämie. Versand einer Buchprämie ist nur bei Versandadresse innerhalb Deutschlands möglich.

** Bei Shirtaktionen sind Shirts nur in Wunschgröße möglich solange Vorrat reicht.

Euer Bang Your Head!!! und Rock Of Ages Team