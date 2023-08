Erregung Öffentlicher Erregung: veröffentlichen ihr Album „Speisekammer Des Weltendes“

Gestern erschien endlich das neue Album Speisekammer Des Weltendes von Erregung Öffentlicher Erregung.

Die Speisekammer Des Weltendes ist der fortgeschrittenste Sound von Erregung Öffentlicher Erregung. In aller Klarheit prügeln die Drums mal in der Finsternis auf E-Gitarren ein, mal umspielen sie träumerische Keyboards, während sich im Gesang all das spiegelt, was die Welt so schön macht und schrecklich – das Uneindeutige im Zwischenmenschlichen, der Frust über eine verstaubte Gesellschaft, die sich viel zu oft nur noch mit beißendem Humor ertragen lässt. Immer wieder brechen dabei klare Bilder aus den Texten, in deren Kontrasten das ewige Rätsel der Existenzbewältigung liegt. Letzten Endes kann die einzig vernünftige Handlung nur darin bestehen, den eigenen Lebenslauf hochzuhalten und zu sagen: „Seht mal her, wie scheiße der aussieht. Was soll passieren, wir haben uns.“

Erregung Öffentlicher Erregung haben sich 2012 gegründet und arbeiten seit 2015 mit dem Hamburger Bandmanagement Euphorie und der Booking-Agentur Koralle Blau zusammen. Seitdem sind unter anderem drei EPs und das Debütalbum EÖE erschienen.

Erregung Öffentlicher Erregung verstehen sich als Berliner und Hamburger Band, da nicht nur die Mitglieder in beiden Städten leben, sondern auch die Musik in beiden Städten entsteht und in der jeweiligen Musik- und Clubszene präsent ist. Ihre Musik ist inspiriert vom reichen musikalischen Erbe beider Städte. Doch vor allem der Geist Berlins – insbesondere die Genialen Dilettanten und die Musikszene der frühen 80er-Jahre, in der sich die deutschsprachige Musik von ihren englischsprachigen Vorbildern emanzipierte – übt einen nachhaltigen Einfluss auf ihr Schaffen aus.

Erregung Öffentlicher Erregung sollte jeder kennen, der sich für deutschsprachige Musik interessiert und bei Messer nicht an Gabel denkt. Die Songs heißen Kacke In Der Jacke, Blaue Zähne oder Kein Bock Auf Frühstück. Es geht um Selbstentfremdung, um den Kater, darum, nicht mehr Anfang 20 zu sein und trotzdem nicht zu wissen, wie das eigene Leben weitergeht. Es geht um Selbstentfremdung, Zigaretten, Langeweile und die Nacht.

Facebook

Instagram

Bandcamp