Kora Winter: veröffentlichen neue Single „Das Trauma, Die Trauer“

„Gott bewahr’ mich vor dem Staat – sprich nicht in meinem Namen“. Auf Das Trauma, Die Trauer zeigt sich die deutsche Metalband Kora Winter zügelloser, wütender und zugleich verletzlicher denn je. Binnen zweieinhalb Minuten befreit sich Sänger Hakan Halaç von jahrelang aufgestautem Frust einer migrantisierten und marginalisierten Person in Deutschland, die sich über das Paradox zwischen Privilegien und Klassenkampf bewusst ist. Die Vision von Kora Winter: als erste deutschsprachige Metalband die Perspektive eines Migranten im Genre wirklich sichtbar machen.

Bereits im Juni haben Kora Winter die Videosingle Marmelade (feat. Johannes Prautzsch von Kind Kaputt) veröffentlicht. Sollte man gesehen und gehört haben: https://youtu.be/QNfyM8eGUkA

Im Herbst/Winter werden Kora Winter eine Deutschland-Tour mit 14 Headline-Konzerten spielen. Alle Termine hier in der Übersicht:

Kora Winter live:

13.10.2023 – (DE) Altenburg, Rote Zora

14.10.2023 – (DE) Leipzig, Kulturlounge

20.10.2023 – (DE) Frankfurt, Schöppche Keller

21.10.2023 – (DE) Jena, Rosenkeller

03.11.2023 – (DE) Ihrhove, Limit

04.11.2023 – (DE) Halle, Galle

18.11.2023 – (DE) Bayreuth, Glashaus

01.12.2023 – (DE) Berlin, Panke

02.12.2023 – (DE) Tangermünde, Kaminstube

08.12.2023 – (DE) Greifswald, Klex

09.12.2023 – (DE) Erfurt, Klanggerüst

15.12.2023 – (DE) München, Blitz

26.01.2024 – (DE) Siegen, KultKaff

27.01.2024 – (DE) Dortmund, Langer August

präsentiert von Fuze, laut.de und Visions

Infos & Tickets: https://www.aufewigwinter.de/tour

Kora Winter sind Yuki Bartels (Gitarre), Hakan Halaç (Vocals), Maximilian Zumbansen (Drums), Karsten Köberich (Bass) und Ferhan Sayili (Gitarre). Jugendfreunde aus Berlin, die sich zusammentaten, um ihrer Leidenschaft der harten Musik nachzugehen, ohne zu wissen, wie man diese Art von Musik überhaupt macht.

Inspiriert von unterschiedlichen Lebensrealitäten und musikalischen Einflüssen, veröffentlichte die Band ihr Erstlingswerk Blüht im Jahr 2015. Noch im selben Jahr spielte die Band auf dem renommierten Euroblast-Festival in Köln mit Bands wie Between The Buried And Me, Cynic, Leprous. Es folgten deutschlandweite Konzerte sowie u.a. Support-Konzerte für Bands wie The Hirsch Effekt, Rolo Tomassi und Jinjer. 2017 folgte mit Welk die zweite EP von Kora Winter, mit welcher sie vermehrt auf deutschlandweite Tourneen gehen und sich in der Szene etablierten, bevor 2019 das Debütalbum Bitter erschien. Die dahinterstehenden Narrative offenbarten einen Zustand der inneren Unordnung und gleichzeitig die Ohnmacht, immer wieder in alte Muster zu verfallen, egal, wie oft man sich aus ihnen herausgekämpft zu haben glaubte.

Sänger Hakan Halaç ist darüber hinaus mit seinem Soloprojekt Haxan aktiv. Auf bislang drei EPs (Raw, War und Gargoyle) agierte er dabei ähnlich schonungslos wie in der Band, wenn auch in deutlich abweichendem musikalischen Kontext. Zudem sorgte er 2021 mit dem Song Jan Josef Liefers, Halt Dein Gottverdammtes Maul für Aufsehen.

Hungriger, wütender und pointierter als je zuvor ist die Band aus Berlin dieses Jahr bereit, die deutsche Hardcore & Metal-Szene mit Tabuthemen wie Identität, Repräsentation und Trauma zu konfrontieren. Kora Winter haben ihr zweites Album fertiggestellt. Die Welt muss es hören.

