Oblivion Protocol: haben langerwartetes Debütalbum „The Fall Of The Shires“ veröffentlicht

Von Threshold-Keyboarder/-Songwriter Richard West konzipiert, erscheint The Fall Of The Shires, das langerwartete Debütwerk der Progrock/-metal-Supergroup Oblivion Protocol, heute via Atomic Fire Records. Bestellt das Album im Format eurer Wahl (siehe unten!) oder streamt es direkt hier: https://oblivionprotocol.afr.link/thefalloftheshiresPR



Die Platte wurde als Fortsetzung von Threshold vielgelobtem 2017er Konzeptwerk Legends Of The Shires geschrieben und bietet eine dichte, klimaktische Klangwelt, die zwischen Rush, Steven Wilson, Pink Floyd zu Zeiten von The Dark Side Of The Moon sowie den Hardrock-Meistern Ghost angesiedelt ist, während dennoch immer wieder dezent eingestreute Referenzen an die Wurzeln des Albums erinnern.



„Schon in meinen Kindheitstagen liebte ich Konzeptalben“, blickt Richard auf den Ursprung der Scheibe zurück. „Als ich früher in Schülerbands spielte, schwebte mir der Gedanke nach wie vor, weshalb ich das Schreiben von Legends vor ein paar Jahren wahrlich erfüllend empfand, was letztendlich im nun endlich vorliegenden Werk mündete.“



Das Cover der Scheibe wurde vom gefeierten Künstler Thomas Ewerhard, der u.a. auch schon für bekannte Threshold-Artworks (Hypothetical, Subsurface) verantwortlich war, gestaltet und zeigt den Niedergang der mit Legends Of The Shires geschaffenen Welt.



Oblivion Protocols Line-up wird von drei gestandenen Musikern komplettiert: Gitarrist Ruud Jolie, Basser Simon Andersson sowie Schlagzeuger Darby Todd. Außerdem hat Thresholds Karl Groom einige brillante Gitarrensoli zu deren Debütalbum beigesteuert.

The Fall Of The Shires ist in den folgenden Formaten erhältlich:



– CD-Digipak

– 1LP in Gatefold (grün)

– digital



The Fall Of The Shires – Tracklist:



01. The Fall (Part 1)

02. Tormented

03. Public Safety Broadcast

04. This Is Not A Test

05. Storm Warning

06. Vertigo

07. Forests In The Fallout

08. The Fall (Part 2)