Warmen: Here For None ist ab sofort im Handel erhältlich

Warmen sind zurück – das neue Album des finnischen Powerhouse Warmen um Janne Wirman Here For None ist ab sofort im Handel erhältlich! Here For None läutet eine neue Ära ein – getreu dem Motto „Der König ist tot, lang lebe der König“ brechen Warmen nicht nur musikalisch zu neuen, härteren Ufern auf – durch die neue Besetzung kann man nun mit Fug und Recht behaupten, dass Warmen das musikalische Erbe von Janne’s früherer Band auf spektakuläre Art und Weise antreten.

Die Band kommentiert:

„Wir sind nicht nur super aufgeregt über die Veröffentlichung des neuen Albums, auf das wir so stolz sind, sondern auch über die Tatsache, dass wir bald für eine Album-Release-Show auf dem großartigen Summer Breeze Festival nach Deutschland reisen werden!“

Tracklist:

1 Warmen Are Here For None

2 The Driving Force

3 A World Of Pain

4 Too Much, Too Late

5 Night Terrors

6 Hell On Four Wheels

7 The End Of The Line

8 Death’s On Its Way

9 The Cold Unknown

Bonus:

10 Dancing With Tears In My Eyes

Warmen sind:

Janne Wirman – Keyboard

Petri Lindroos – Gesang

Antti Wirman – Gitarre

Jyri Helko – Bass

Seppo Tarvainen – Schlagzeug