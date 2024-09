Beardfish: veröffentlichen neue Single & Video „In The Autumn“

Die schwedischen Kult-Progressiv-Rocker Beardfish haben in diesem Jahr ihre ersten gemeinsamen Live-Shows seit ihrer Auflösung im Jahr 2016 gespielt und freuen sich nun, die Veröffentlichung eines neuen Studioalbums mit dem Titel Songs For Beating Hearts für den 1. November 2024 anzukündigen. Gleichzeitig mit dieser Ankündigung wird auch eine brandneue Single mit dem Titel In The Autumn veröffentlicht, ein Stück, das einige vielleicht von ihren jüngsten Live-Auftritten kennen. Dieser Song ist ein Duett zwischen Rikard Sjöblom und Gastsängerin Amanda Örtenhag.

Seht euch das Video jetzt hier an:

Songs For Beating Hearts Tracklist:

1. Ecotone

2. Out In The Open

3. Beating Hearts

4. In The Autumn

5. Ecotone (Reprise)

6. Torrential Downpour

7. Ecotone – Norrsken 1982 Edition (Bonustrack)

Beardfish online:

https://www.facebook.com/beardfish

https://www.instagram.com/beardfishofficial/