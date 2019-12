Rendezvous Point: veröffentlichen Bonustrack „The Pursuit“

Die norwegische Progressive Metal Band Rendezvous Point legt mit The Pursuit einen bisher unveröffentlichten Song aus den Aufnahmen zum aktuellen Studioalbum Universal Chaos vor. Das bislang zweite Studioalbum der Band erschien am 24.05.2019 über Long Branch Records.

Hört hier in The Pursuit rein:

Das aktuelle Album Universal Chaos gibt es hier: rendezvouspoint.lnk.to/universalchaos

Mit Universal Chaos erschien im Mai 2019 das lang ersehnte zweite Studioalbum der Band um Leprous Schlagzeuger Baard Kolstad.

Das Material auf Universal Chaos überzeugt mit starkem Songwriting und zeigt eine hochtalentierte Band, die sich in den vergangenen Jahren noch einmal deutlich weiterentwickelt hat. Treibendes Schlagzeug, grollende Bässe, raue Gitarren und große Synthflächen vereinen sich mit kräftigem Gesang, um gemeinsam die Grenzen des Progressive Metal Genres auszuloten. Das Ergebnis ist ein verspieltes Klangerlebnis voller versteckter Details.

Rendezvous Point sind Geirmund Hansen am Gesang, Baard Kolstad am Schlagzeug (Leprous), Petter Hallaråker an der Gitarre, Nicolay Tangen Svennæs an den Keyboards (Ihsahn, Bernhoft, Emilie Nicolas) und Gunn-Hilde Erstad am Bass.