Aggressors Poetry: veröffentlichen Konzeptalbum „Lifeline“

Am 20.09.2025 hat das Projekt Aggressors Poetry sein Debütalbum Lifeline veröffentlicht. Das Heavy-Metal-Konzeptalbum umfasst zwölf Songs und widmet sich den inneren und äußeren Herausforderungen des Lebens. Die Texte und Musik basieren auf realen Ereignissen und erzählen die Geschichte einer Lebenslinie, die von persönlichen Erfahrungen und Schicksalsschlägen geprägt ist.

Hinter Aggressors Poetry steht der norwegische Songwriter und Komponist Øivind Andersen, dessen Idee ursprünglich als Solo-Projekt begann. Im Laufe der Zeit entwickelte sich daraus jedoch eine umfassende Produktion, die schließlich als erstes offizielles Album erschien. Maßgeblich unterstützt wurde Andersen dabei vom Sänger Kent Walseth, der den Songs ihre markante Stimme verleiht.

Aggressors Poetry stammt aus Trondheim in Norwegen, einer Stadt mit einer starken Metal-Tradition“, erklärt Andersen. „Die Texte für das Album habe ich vor rund 20 Jahren begonnen, nachdem ein enger Freund von mir gestorben war. Den Großteil der Musik schrieb ich etwa zehn Jahre später. Die Songs erzählen von den Kämpfen und Herausforderungen des Lebens, die wir alle auf unterschiedliche Weise erleben.“

Lange Zeit fehlte dem Projekt ein geeigneter Sänger. Erst im April 2024 kam der Kontakt zu Kent Walseth zustande. „Er ist ein sehr fähiger Sänger und hat dem Projekt genau das gegeben, was noch gefehlt hat“, so Andersen.

Neben Walseth wirkten weitere Musiker und Produzenten an dem Album mit: Jon Vold spielte die akustischen Drums, während Jon Tore Dombu von Skarp Studios und Trondheim Audio Devices für Mixing und Mastering verantwortlich war. Das visuelle Konzept, Design und die Videos entstanden in Zusammenarbeit mit Walter Hildebrand aus Österreich.

