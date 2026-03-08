Still Straight: veröffentlichen „Hijacked In The Headlights“ aus dem zweiten Album „Marked, Not Broken“

Die Heavy Metal-Szene bekommt neuen Zündstoff: Mit Hijacked In The Headlights veröffentlicht die Band Still Straight eine kraftvolle neue Single aus ihrem zweiten Album Marked, Not Broken. Der Track unterstreicht die Weiterentwicklung der Gruppe und zeigt einen Sound, der schärfer, intensiver und entschlossener wirkt als je zuvor.

Getragen von prägnanten Gitarrenriffs, einer kompromisslosen Rhythmussektion und einer intensiven Gesangsperformance zieht der Song die Hörer in eine nächtliche Hochgeschwindigkeitsfahrt voller Spannung hinein. Blendende Scheinwerfer werden dabei zum Symbol eines kritischen Moments – eines Augenblicks zwischen Kontrollverlust, Instinkt und innerer Konfrontation.

Mit Marked, Not Broken widmet sich Still Straight Themen wie Resilienz, gelebten Narben und unbeugsamer Entschlossenheit. Das Album zeigt eine Band, die musikalisch gereift ist und mehr Tiefe sowie klangliche Wucht entwickelt hat, ohne dabei die rohe Energie zu verlieren, die ihren Stil seit den Anfängen prägt.

Konzipiert für die Bühne, verspricht Hijacked In The Headlights besonders bei Live-Shows explosive Momente, in denen sich die Spannung des Songs in eine gemeinsame Energie zwischen Band und Publikum entlädt.

Die Single ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

