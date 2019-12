Noble Demon: Nuclear Blast Veteran gründet brandneues Label

Der Black Friday hat es in sich, und wird mit diesen News sicherlich jedes Metal- und Heavy Sounds-Herz höher schlagen lassen! Der ehemalige Nuclear Blast Veteran und Kopf der digitalen Abteilung des führenden Rock & Metal Labels, Patrick Walch, hat die Gründung seines eigenen, brandneuen Labels Noble Demon bekannt gegeben. Walch schließt sich in der Geschäftsführung mit Musik- und Filmbranchen Experte Joachim Keil, CEO der bekannten UCM.ONE, zusammen und holt sich ebenso den langjährig erfahrenen Produkt Manager Thorsten Kriebus sowie die PR Agentur ALL NOIR ins Team. Noble Demon wirft veraltete Label-Strukturen gekonnt über Bord, bietet zudem Verlag sowie innovativ, kreative Konzepte in der hiesigen Musiklandschaft. Vom Underground Talent bis hin zum bekannten Metal & Rock Act, von Noble Demon werden wir zukünftig wohl noch so einiges Großes erwarten dürfen!

„Nach Start meiner erfolgreichen Agentur Suricate Music Anfang des Jahres, welche die Unterstützung in den Bereichen digitales Marketing, Online-Promotion, Social Media, Consulting und digitaler Strategien anbietet, verspürte ich den Drang, noch enger mit Künstlern zusammenzuarbeiten und langfristig eine Zusammenarbeit unter meinem eigenen Label anbieten zu können.“ so Patrick Walch. „Neben digitalem Vertrieb und meinen Agenturdienstleistungen für meine Künstler war es die bestmögliche Wahl, sich mit Joachim Keil (UCM.ONE) zusammen zu tun, der jahrzehntelange Expertise im Vertrieb von Musik und Filmen, im Verlagswesen und damit in dem sehr wichtigen Sync-Bereich eine unerlässliche Schnittstelle darstellt. Mit seinem Wissen und beruflicher Historie, meiner Erfahrung als Leiter des digitalen Vertriebs und im Online-Marketing seit zwölf Jahren beim größten Indie- Metal- Label auf diesem Planeten, Nuclear Blast, mussten wir nicht lange überlegen, um die Gelegenheit zu ergreifen, ALL NOIR als unsere PR-Agentur mit ins Boot zu holen. Mona Miluski, langjährige Head of Promotion bei Napalm Records und seit fast 2 Jahren mehr als erfolgreich Geschäftsführerin ihrer eigenen PR Agentur, sowie ihr Kollege Dominik Goncalves dos Reis werden unserem Team erstklassige Erfahrung und beste Kontakte im PR-Bereich hinzufügen.

Wir sind davon überzeugt, dass wir zusammen mit Soulfood und Daredo als unsere Vertriebs-Partner eine beispiellose, globale Struktur auf Major-Label Ebene anbieten, aber als kleines und kreatives Team sind wir flexibler und dynamischer als jedes andere Label da draußen, was uns ermöglicht, Berge zu versetzen. Ganz zu schweigen davon, dass wir verdammt heiß auf jede Menge neuer Rock- und Metal-Bands sind!“

Noble Demon hat bereits hochkarätige Namen unter Vertrag, zum Artist Roster gesellen sich schon jetzt Bands wie das Melodic Death Doom Projekt Dawn Of Solace, die kolumbianisch-/amerikanische Death Metal Walze No Raza, Black Metal Meister Night Crowned aus Schweden, sowie die Schweizer Thrash Metal Giganten von Gomorra.

Mit ihrer ersten Veröffentlichung unter der Flagge Noble Demon’s Anfang 2020 präsentiert das Label stolz das Projekt von Wolfheart / Before the Dawn Mastermind Tuomas Saukkonen, Dawn Of Solace!

13 lange Jahre hat es gedauert, bis sich das Solo-Projekt von Saukkonen zurückmeldet, doch am 24.01.2020 ist es endlich so weit: Die 2. Platte, Waves, erscheint mit gebührendem Einstand auf dem frisch gegründeten Label! „Nach 13 Jahren der Stille und schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit mit Labels war ich entschlossen, ein kommendes DoS Album 100% auf eigene Faust zu veröffentlichen,“ kommentiert Tuomas Saukkonen. „Aber nach langen und gründlichen Überlegungen, Planungen und Gesprächen vom Frühjahr hinein bis in den Spätherbst, bin ich mehr als überzeugt davon, meine Kunst in die Hände von Noble Demon zu legen ist die beste Entscheidung!“

Waves entführt uns in Klang-Landschaften des Melodic Metals, nimmt uns mit in eine Welt der tiefsten Melancholie, und kleidet sich im Gewand feinstem Death und schwersten Doom Hymnen. Noble Demon stellen uns nicht nur erste Details zum kommenden Album von Dawn Of Solace vor, sondern auch den Album Opening Track, Lead Wings! Die erste Single-Auskopplung aus Dawn Of Solace’s Album hinterlässt eindrucksvoll die wegweisende Richtung von Waves, das brandneue Video zu Lead Wings seht ihr hier!

Das Album wird ab dem 24.01.2020 via Noble Demon erhältlich sein, vorbestellen könnt ihr euch das gute Stück bereits HIER!

Neben dem brandneuen Album, haben Noble Demon ebenso die Neu-Veröffentlichung des Dawn Of Solace Debüts von 2006, The Darkness, bekannt gegeben, welches ab sofort in digitaler Form HIER verfügbar ist!

Gratulation und ein metallisches Willkommen an Noble Demon zu diesem musikalisch gelungenen Einstand und der Gründung eines Labels, von dem wir sicherlich noch vieles hören werden. Folgt Noble Demon auf:

