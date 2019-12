Kreator: kündigen „London Apocalypticon – Live At Roundhouse“ an

Sonntag, der 16. Dezember 2018: Die Winterkälte hat ihre Finger bereits nach der britischen Hauptstadt ausgestreckt, doch ein Ort in London ist an diesem Abend definitiv am Kochen: Kreator rauben den Fans mit einer ausgiebigen Liveshow den Atem und heben ihre Performance ein ums andere Mal auf eine neue Stufe. Nun kündigt die Band das Zeugnis dieser denkwürdigen Nacht an: Das Livealbum London Apocalypticon – Live At The Roundhouse erscheint am 14. Februar 2020 via Nuclear Blast.

Sänger Mille Petrozza über das Livealbum:

„Hordes! Willkommen zu London Apocalyption! Dies ist die Krönung eines langen und epischen Tour Zyklus mit Unterstützung von God Of Violence – über 150 Shows, fünf Kontinente und zahlreiche Erinnerungen.

Wir sind sehr stolz, dieses großartige Stück unserer Bandhistorie mit euch zu teilen, drei professionell gefilmte Shows, ein professionelles Mastering und Mix der Audios; alles sorgfältig ausgearbeitet und den besten Kreator Liverelease aller Zeiten zu produzieren! Und wem das nicht reicht, kann das Ganze in diesem Frühling live erleben, wenn wir mit den mächtigen Lamb Of God und Power Trip auf State Of Unrest Tournee gehen!“

Zur Feier des Tages teasern Kreator die neue Veröffentlichung bereits mit einer ersten Single an, die heute erscheint: Satan Is Real fängt die Stimmung und die Eindrücke des Konzerts in eindrucksvollen Bildern ein. Schaut euch das Video hier an:

Satan Is Real ist auf sämtlichen gängigen Streaming Plattformen und als Download erhältlich: https://nblast.de/Kreator-SatanIsReal

Der Vorverkauf für London Apocalypticon – Live At The Roundhouse startet am 13. Dezember 2019. Weitere Informationen folgen bald.

Kreator gehen im Frühling 2020 auf State Of Unrest Tournee mit Lamb Of God und Power Trip. Die Band wird in zahlreichen europäischen Städten spielen, der Vorverkauf hat bereits begonnen.

State Of Unrest Tour – Europe 2020

w/ Lamb Of God, Power Trip

27.03. S Stockholm – Fryshuset Arenan

28.03. DK Copenhagen – Forum Black Box

30.03. FIN Oulu – Club Teatria

31.03. FIN Helsinki – Black Box Jäähalli

02.04. PL Kraków – Tauron Arena

03.04. D Berlin – Columbiahalle

04.04. D Oberhausen – Turbinenhalle

05.04. D Wiesbaden – Schlachthof

07.04. CH Zurich – Samsung Hall

08.04. D Munich – Zenith

09.04. D Ludwigsburg – MHPArena

11.04. D Hamburg – Sporthalle

12.04. N Oslo – Inferno Metal Festival*

14.04. E Barcelona – Razzmatazz

15.04. E Madrid – La Riviera

17.04. F Paris – L’Olympia

18.04. D Saarbrücken – Saarlandhalle

19.04. B Brussels – Ancienne Belgique

21.04. UK Bristol – O2 Academy *Sold Out*

22.04. UK Manchester – Academy

23.04. UK Glasgow – O2 Academy

24.04. UK Birmingham – O2 Academy

25.04. UK London – O2 Academy Brixton

*Kreator only

