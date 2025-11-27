Marianas Rest: veröffentlichen Video zur zweiten Single „Diamonds In The Rough“

Die finnischen Doom-Death-Metaller Marianas Rest marschieren weiter Richtung Release ihres fünften Studioalbums The Bereaved, das am 16. Januar 2026 über Noble Demon erscheint. Nach der emotionalen ersten Single The Colour Of You legt die Band jetzt mit ihrem zweiten Track Diamonds In The Rough nach – ein packendes, dynamisches Stück, begleitet von einem brandneuen Musikvideo unter der Regie von Johannes Mäkinen / Downtime Visual Arts. Mit am Start ist außerdem Okko Solanterä (Horizon Ignited, Slaughterror), dessen eindrucksvoller Gastauftritt den Song noch mal auf ein neues Level hebt. Seht euch das Video hier an:

Sänger Jaakko Mäntymaa über das Thema des Songs:

„Ich hatte schon immer ein Problem damit, wie wir über Verstorbene reden. Weißt du, man erinnert sich übertrieben an all das Gute und blendet die Macken komplett aus – dieses ‚Über die Toten nur Gutes‘-Ding. Aber was könnte jemanden besser ehren, als ihn als ganzen Menschen zu sehen, mit allen Stärken und Fehlern? Der Song feiert Erinnerungen, die wirklich das widerspiegeln, was passiert ist.„

Gitarrist Nico Mänttäri ergänzt:

„Normalerweise geht’s bei unserer Musik ja eher darum, langsam Atmosphäre aufzubauen, lange, nachhallende Songs und so weiter. Aber manchmal ist es auch einfach geil, etwas direkteres, rock’n’rolligeres Zeug rauszuhauen. Und dieser Track ist genau so ein Experiment geworden. Wir hatten schon länger mit unserem guten Freund Okko (Solanterä) darüber gesprochen, auf dem Album einen Gastpart zu machen – und als er dann den Refrain eingesungen hat, hat plötzlich alles perfekt zusammengepasst. Ich kann’s kaum erwarten, den Song live zu spielen.“

Von den dunklen Ufern der Ostsee aus kanalisieren Marianas Rest die tiefe Melancholie ihrer Heimat. Die Band stammt aus der südöstlichen finnischen Stadt Kotka, wurde 2013 gegründet und hat sich seitdem zu einer Instanz in der Welt des melancholischen Death Metal entwickelt. Ihre Musik ist heavy und gemächlich und verbindet Elemente aus Doom, Death und Post-Metal zu einem Sound, der sowohl erdrückend als auch wunderschön ist. Marianas Rest schreiben nicht nur Songs – sie schaffen Stimmungen: eindringlich, immersiv und emotional erschütternd. Eine Reise in die Dunkelheit, die sich seltsamerweise sowohl vertraut als auch beruhigend anfühlt.



Im Verlauf ihrer vier Alben hat die Band mit unheimlichem Gespür für den Moment Themen wie Isolation, Verzweiflung und Konflikt behandelt. Fata Morgana war das letzte Kapitel einer Trilogie, die vor der Pandemie geschrieben, aber auf ihrem Höhepunkt veröffentlicht wurde. Auer wurde kurz vor dem Ausbruch militärischer Unruhen in Europa fertiggestellt – ein Zufall, der zu bizarr erscheint, als dass man ihn erfinden könnte.

Im Januar 2026 kehrt die Band mit ihrem fünften Album The Bereaved und einem brandneuen Plattenvertrag mit Noble Demon zurück. Es ist eine zutiefst persönliche Geschichte über den Tod und die vielen Formen, in denen das Ende erscheinen kann. Wir begegnen der Band inmitten einer Gedenkfeier, gequält von den Fragen, was man hätte tun oder lassen sollen, wie sie nur die Hinterbliebenen kennen. Denn manchmal gilt das Mitleid den Lebenden und der Neid den Toten. In solchen Momenten stellt sich die Frage: Wer ist wirklich gesegneter – die Verstorbenen oder die Trauernden?

The Bereaved – Trackliste:

Thank You For The Dance Rat In The Wall Divided Again Into The Night Burden Diamonds In The Rough Pity The Living Goodbyes And Good Intentions Tyhjä The Colour Of You

Wie schon auf ihren vorherigen Alben sind auch hier die Melodien der Schlüssel zu einem einzigartigen Soundtrack für den andauernden Kampf gegen die schwarzen Wolken, die sich von Zeit zu Zeit um uns alle zu sammeln scheinen.

Außerdem wird die Band die Veröffentlichung des neuen Albums mit einer Tournee durch Finnland und Europa im Winter und Frühjahr 2026 gebührend zelebrieren.

Bisher bestätigte Termine:

29.11.2025 – John Smith Frozen, Jyväskylä

23.01.2026 – House Of Rock, Kouvola

24.01.2026 – Apollo, Turku

30.01.2026 – Sawohouse / Finland Underground, Kuopio

14.02.2026 – Kadotus Metal Fest, Jyväskylä

20.02.2026 – Kerubi, Joensuu

21.02.2026 – Kuudes Linja, Helsinki



Die Musik von Marianas Rest, manchmal langsam, tief und hart, manchmal etwas schneller und aggressiver, enthält zweifellos diesen X-Faktor der finnischen DNA, der Melancholie und Schönheit auf einer Ebene vereint, die einem jedes Mal die Haare zu Berge stehen lässt.

Marianas Rest sind:

Gesang | Jaakko Mäntymaa

Gitarre | Nico Mänttäri

Gitarre | Harri Sunila

Bass | Niko Lindman

Keyboard | Aapo Koivisto

Schlagzeug | Nico Heininen

Marianas Rest online:

https://www.instagram.com/marianasrestofficial/

https://www.facebook.com/marianasrestofficial/