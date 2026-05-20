Marianas Rest: veröffentlichen neues Lyric-Video zu „Rat In The Wall“ feat. Okko Solanterä (Horizon Ignited)

Marianas Rest haben ein brandneues Lyric-Video zu Rat In The Wall veröffentlicht, feat. Okko Solanterä (Horizon Ignited). Der Song stammt von ihrem aktuellen Studioalbum The Bereaved, welches im Januar über Noble Demon veröffentlicht wurde.

Nach dem Erscheinen des Albums stieg The Bereaved auf Platz drei der finnischen Albumcharts ein und markierte damit Marianas Rests vierte Top-10-Veröffentlichung in Folge. Nach einer ausgedehnten Finnland-Tournee und Auftritten in großen mitteleuropäischen Städten kehrt die Band nun mit dem neuen Lyric-Video zurück, während sie sich auf bevorstehende Festivalauftritte vorbereitet.

Marianas Rest live:

11.07. Kotka – FI – Dark River Festival

17.07. Laukaa – FI – John Smith Rock Festival

14.08. Tampere – FI – Saarihelvetti

Rat In The Wall verbindet brachiale Härte mit der für die Band typischen melancholischen Atmosphäre und unterstreicht einmal mehr die Fähigkeit von Marianas Rest, düstere Intensität mit eindringlicher melodischer Tiefe zu verbinden.

Marianas Rest kommentieren den Entstehungsprozess des Songs wie folgt:

„‚Rat In The Wall entstand nach einem ganz klassischen Songwriting-Prozess von Marianas Rest. Wir haben unzählige verschiedene Melodien, Harmonien und Instrumentalparts als Demos aufgenommen und mit verschiedenen Ideen herumexperimentiert. Als es schließlich an der Zeit war, den Song fertigzustellen, ging es vor allem darum, die richtigen Kombinationen aus Melodien und Passagen auszuwählen, um die passende Atmosphäre zu schaffen. Das Intro des Songs ist ziemlich ungewöhnlich und untypisch für uns, und es entstand, als wir während der Aufnahme mit den Feedback-Reglern eines Delay-Pedals herumspielten. Wir fanden, dass es cool klang.“

Sänger Jaakko Mäntymaa gibt einen Einblick in das lyrische Thema des Songs:

„Wenn du jemals versucht hast, jemanden vor sich selbst zu retten, verstehst du wahrscheinlich, worum es in diesem Song geht. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Aber die Mühe lohnt sich immer. Wir haben den Text gemeinsam mit Okko Solanterä (Horizon Ignited, I Am The Night, Slaughterror) geschrieben. Wir waren uns so einig, dass der gesamte Prozess fast wie von selbst ablief. Der Kampf ist echt, und ich glaube, das hört man im Song.“

Weitere Infos zu Marianas Rest und zum neuen Album The Bereaved könnt ihr hier nachlesen: