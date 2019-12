Bang Your Head!!!: Neue Bandbestätigung / X-Mas-Sale / Adventskalender

Samstag, 30. November 2019: Zum Einstieg ins Wochenende haben wir wieder eine frische Bestätigung für Euch: frischer, unverbrauchter Traditions-Metal aus deutschen Landen.

Heute Nacht gibt es dann umgehend einen weiteren Grund zur Freude: Unser alljährlicher Adventskalender öffnet zwischen Mitternacht und ein Uhr unter https://bang-your-head.de/site_byh/adventskalender wieder seine Türchen – und wie jedes Jahr winken hinter jeder Tür eine Frage und für alle, die diese richtig beantworten, allerlei nette Gewinne. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen – wir wünschen viel Glück! 🙂

Auch unsere X-Mas-Sale-Aktionen starten wieder: Ab dem 1. und bis zum 11. Dezember gibt es in unserem Shop allerlei Girlie-Shirts zum radikal reduzierten Stückpreis von 7.- Euro! Mehr dazu weiter unten…

Und bitte nicht vergessen: Der Vorverkauf für unsere Crazy-X-Mas-Party 2019 endet in Kürze. Wenn Ihr Euch Eure Tickets im Vorfeld und zum Vorverkaufspreis sichern wollt, könnt Ihr das nur noch bis einschließlich 4. Dezember in unserem Webshop. Bis dahin gilt auch das Angebot mit dem Crazy-X-Mas-Shirt inkl. diverser Gratis-Goodie

Euer Bang Your Head!!! und Rock Of Ages-Team

Blizzen ließen bereits 2015 mit ihrer mehr als beachtlichen Debüt-EP Time Machine aufhorchen, und mit ihre m ersten Full-Length-Album Genesis Reversed legen die Gießener ein Jahr darauf nochmal eine ordentliche Schippe drauf.

Kein Wunder, dass der einschlägige Szene-Untergrund angesichts der mitreißenden Energie der Jungs und packenden Hymnen der Jungs gewaltig in Wallung geriet, und seither sind Blizzen bereits eine feste Marke in Sachen Traditions-Metal-Nachwuchs. Begeisternde Riffs, feine Hooks, die richtige Mischung aus Anleihen bei den „Großen“ und einem bemerkenswerten Maß an Eigenständigkeit, dazu die starke Stimme von Frontmann Daniel Stecki: Die Mischung stimmt.

In den vergangenen zwei Jahren hat die Band allerlei Bühnenerfahrung gesammelt und sich neben allen weiteren Qualitäten auch zu einem tollen Live-Act entwickelt, der Euch beim Bang Your Head!!! 2020 begeistern wird.

Die Adventszeit beginnt, und damit kommen natürlich auch wieder unsere Weihnachts-Sale-Aktionen mit tollen Rabatten. Sonntag geht es los:

Wir reduzieren zahlreiche Girlies mit unterschiedlichsten Motiven drastisch. Statt des jeweiligen Normalpreises, der von 17,99 bis 22,99 Euro reicht, erhältst Du die schmucken Shirts im Aktionszeitraum allesamt zum absoluten Schnäppchenpreis von nur 7,- Euro.*

Die Aktion beginnt am 1. Dezember und läuft bis einschließlich 11. Dezember.**

Natürlich gilt wie immer: Die Angebote gelten nur solange Vorrat reicht. Daher: Schnell ab in den BYH!!! Online-Shop!

Und bitte unbedingt beachten: Den Aktionspreis erhalten grundsätzlich nur Besteller, die per PayPal, Kreditkarte, Sofort-Überweisung oder SEPA-Lastschrift zahlen.

Das nächste und 25. Bang Your Head!!! findet vom 16. bis zum 18. Juli 2020 wie gewohnt auf dem Balinger Messegelände statt.

Bereits bestätigt sind:

Saxon

Ace Frehley

Hardcore Superstar

Tankard * Unleashed * Kissin‘ Dynamite

Legion Of The Damned * Benediction * Riot V * Rage * Leatherwolf

Night Demon * Heathen * Anthem * Praying Mantis * Onslaught * Shakra

Memoriam * Atlantean Kodex * Fifth Angel * Midnight * Skull Fist

Winterstorm * Space Chaser * Lord Vigo * Snakebite * Blizzen

Viele weitere kommen noch hinzu.

Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich, und zwar aktuell noch zum Frühbucher-Preis von 119.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Solange Vorrat reicht, gibt es pro Ticket ein exklusives Gratis-Shirt (100% Baumwolle, Abbildung unten) oder Girlie dazu und obendrein den Bang Your Head!!! Jahresplaner

Alle weiteren Informationen rund ums Bang Your Head!!! auf www.bang-your-head.de.

Natürlich findet auch 2020 am Vorabend des Bang Your Head!!! wieder die traditionelle Warm-Up-Show statt.

Dabei am 15. Juli in der volksbank*messe Balingen sind:

D-A-D

Blaze Bayley

Civil War

Manimal

Night Viper

Tickets für die Bang Your Head!!! Warm-Up-Show erhaltet Ihr in unserem Online-Shop zum Preis von 29.- Euro (mit gültigem BYH!!! 2020 Festivalticket) bzw. 39.- Euro (ohne gültiges BYH!!! 2020 Festivalticket) zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

Am 7. Dezember steigt, wie Ihr wisst, unsere große Adventsparty mit Ross The Boss, Destruction, Rage, Bloodbound, Nothgard und Final Breath. Nun haben wir eigens für diesen Abend ein exklusives Shirt mit unserem Kettensägen-schwingenden Black Santa aus 100% Baumwolle für Euch entworfen, das Ihr ab sofort in unserem Online-Shop in Wunschgröße und für nur 19,99 Euro bestellen könnt. Das lohnt sich in mehrfacher Hinsicht:

– Das Shirt ist im Vorfeld 5.- Euro günstiger als vor Ort

– Ihr zahlt keine Versandkosten: Das Shirt wird für Euch reserviert und Ihr könnt es beim Crazy X-Mas gegen Vorlage der Rechnung an unserem Merchandise-Stand abholen (ganz wichtig: das Shirt wird vorerst NICHT versandt!)

– Ihr seid damit umgehend passend gekleidet 🙂

– Es gibt noch ein umfangreiches Bescherungspaket gratis dazu: Den exklusiven BYH!!! Crazy X-Mas Sticker, einen Crazy X-Mas Button und einen Crazy X-Mas Supporter-Pass samt BYH!!! Lanyard

Also, nicht lange fackeln: Sichert Euch dieses tolle Aktionspaket!

Am 7. Dezember 2019 ist in der volksbank*messe Balingen abermals Crazy X-Mas angesagt!

Folgende Bands sind dabei:

Ross The Boss

Destruction

Rage

Bloodbound

Nothgard

Final Breath

Die Tickets für den lautstarken Samstag in der Adventszeit 2019 sind zum Preis von 49.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr) hier im Shop erhältlich.

Die Weinachtsfeiertickets sind limitiert auf 2500 Stück. Auch die beliebten VIP-Pakete fürs noch außergewöhnlichere Eventerlebnis gibt es erneut: Diese sind limitiert auf 30 Stück.

Das Rock Of Ages findet 2020 zum 15. Mal statt – unter dem Motto „Family And Friends“ und das erneut drei Tage lang und mit kostenlosem Familienprogramm am Sonntag.

Der Termin:

31. Juli – 02. August 2020

Festplatz Seebronn bei Rottenburg am Neckar

Bereits bestätigte Acts:

Cinderella’s Tom Keifer

The New Roses

Eclipse

Weitere Bestätigungen in Kürze.

Tickets sind bereits in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de zum Frühbucherpreis von 119.- Euro zzgl. 12,5% VVK-Gebühr erhältlich.

Alle weiteren Informationen rund ums Rock Of Ages auf www.rock-of-ages.de.

