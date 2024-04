Bang Your Head: Veranstalter Horst Franz ist verstorben

Die Metal-Gemeinschaft ist in tiefer Trauer über den Verlust von Horst Franz. Der Organisator der Bang Your Head– und Rock Of Ages-Festivals verstarb aufgrund von Herz- und Krebsleiden. Auch ein paar Tage nach dieser traurigen Nachricht sind die Gedanken bei Horst Franz.

Horst Franz, der langjährige Veranstalter des ehemaligen Bang-Your-Head!!!-Festivals, ist nach einer langen Krankheit verstorben. Seine Ehefrau und Mitorganisatorin des Festivals, Ines Franz, hat dies auf ihrer Webseite bekannt gegeben.

Neben seiner Rolle als langjähriger Organisator des Bang-Your-Heads!!!-Festivals in Balingen war Horst Franz auch maßgeblich an der Organisation des Rock Of Ages-Festivals in Seebronn beteiligt. Dank seiner langjährigen Tätigkeit im Veranstaltungsbereich zählte Franz zu den bedeutenden Persönlichkeiten der schwäbischen Veranstaltungsbranche.

Wir wünschen seiner Familie und den vielen Freunden viel Kraft in der schweren Zeit!