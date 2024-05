Hulder: europäische Tourdaten 2024 – neues Live-Video

Im Zuge ihrer anstehenden Europatournee im Juni/Juli 2024 haben die US Black Metaller Hulder einen neuen Live-Clip veröffentlicht.

Seht euch das Video zu Verses In Oath hier an:

Das hochgelobte zweite Album der Band wurde Anfang dieses Jahres über 20 Buck Spin veröffentlicht.

Neugierig geworden? Dann stöbert doch gleich (hier) mal im Verses In Oath-Review von unserem begeisterten Time For Metal-Redakteur Jürgen S., der satte 9,0 von 10,0 Punkten für dieses düstere Meisterwerk vergeben hat:

Hulder – Verses In Oath – European Tour MMXXIV

19.06.2024 Oberhausen, DE – Helvete

20.06.2024 Utrecht, NL – TivoliVredenburg

21.06.2024 Bourlon, FR – Rock in Bourlon

22.06.2024 Copenhagen, DK – Copenhell

23.06.2024 Hamburg, DE – Bambi Galore

24.06.2024 Berlin, DE – Cassiopeia

25.06.2024 Ostrava, CZ – Barack Club

26.06.2024 München, DE – Hanse 36

27.06.2024 Spálené Poříčí, CZ – Spálené Poříčí

28.06.2024 Innsbruck, AT – PMK

29.06.2024 Milano, IT – Dedolor Music HQ

30.06.2024 Torino, IT – Ziggy

01.07.2024 Karlsruhe, DE – P8

02.07.2024 Namur, BE – Le Belvedere

03.07.2024 Erfurt, DE – From Hell

04.07.2024 Leipzig, DE – ifZ

05.07.2024 Cracow, PL – Klub Gwarek

06.07.2024 Warsaw, PL – Hydrozagadka

Tickets sind im Vorverkauf erhältlich unter: https://www.hulder-official.com/tickets

Offizieller Album-Stream: https://20buckspin.bandcamp.com/album/verses-in-oath +++ https://youtu.be/mPlLfq3bnTM

Hulder online:

https://www.facebook.com/HulderUS

https://www.instagram.com/hulder_official