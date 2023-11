Smoke Blow: neue Single „Waking The Dead“ mit Videoclip

Smoke Blow gehören sicherlich zu den einflussreicheren hiesigen Punk/Hardcore-Bands und veröffentlichten in ihrer sieben Alben umfassenden „Karriere“ kleine Blaupausen zeitgenössischer Punk/Rockmusik.

Die über die ersten vier Alben zum Sextett gewachsene Kieler Band (live mittlerweile sogar öfter mit drei Gitarristen unterwegs) crossoverte sich aus dem punkadelischen Spiralnebel kommend im allerbesten Sinne durch Hardcore, Metal, Rock’n‘Roll und Punk und schuf funkelnde Albumdiamanten, die bis heute nichts von ihrem energischen Reiz verloren haben.

So auch ihre legendäre Platte German Angst, die 2003 größere Aufmerksamkeit erhielt und zahlreiche Top-Positionen einnahm. Auf Einladung des wunderbaren Düsseldorfer Lieblingsplatte Festivals spielen die Kieler ihr Referenzwerk am 16.12.2023 noch einmal in voller Länge live im zakk und verbinden dies mit einer rauschenden Record Release Party, da am 15.12. der zweite Teil ihres Studio-Live-Projektes Demolition Room (SB / RYL NKR Recordings / Rough Trade) als limtierte CD und LP-Version den Weg in die Regale der Fanbasis findet.

Im Jahr 2011 entschlossen sich die Kieler, keine neuen Studioalben mehr zu schreiben, nach Ablauf einer letzten „echten“ Tournee 2012 wesentlich kürzer zu treten und sich dem Album-Promo-Tour-Album-Promo-Tour-Rhythmus komplett zu entziehen. Seitdem spielt die Band nur noch vereinzelt Konzerte und entert lediglich sehr wenige Bühnen pro Jahr.

Umso schöner ist es, dass Smoke Blow dem zweiten Teil ihres Studio-Live-Projektes Demolition Room tatsächlich auch zwei brandneue Songs hinzufügen. Die ersten neuen Töne der Band nach über einem Jahrzehnt!

Mit Waking The Dead steht ab sofort einer der beiden Songs inklusive Animiertem Oldschool-Clip parat und macht Lust auf eine Demolition Room II CD oder LP, wobei letztere Variante schon bald schwerer zu finden sein dürfte.

Im Rahmen ihrer an den German Angst-Abend gekoppelten Release-Feier in Düsseldorf wird es allerdings definitiv noch Restexemplare auf Vinyl geben!

Als wären dies nicht schon genug großartige Neuigkeiten, kündigt die Band heute auch ihren traditionellen Jahresabschluss Final Hands für das kommende Jahr an. Ein letzter offener Punkt ihrer persönlichen „Corona-Shitliste“ war das unter Einschränkungen abgehaltene 2021er-Event in der Hamburger Fabrik endlich wieder in richtig begehen zu können.

Wenig verwunderlich, denn diversen Smoke Blow-Abenden in ihrem Hamburger Wohnzimmer darf man getrost das Prädikat „legendär“ anheften, was Fan-Mitschnitte wie dieser zumindest erahnen lassen.

Heute startete der Vorverkauf, die Nutzung wird wie immer dringend empfohlen.

Karten ab 22.11.2023 um 10:00 Uhr via www.eventim.de/smoke-blow

Smoke Blow live:

16.12.2023 Düsseldorf – zakk

„German Angst“ Special und Record Release Party „Demolition Room II“

Final Hands 2024:

30.11.2024 Hamburg – Fabrik