Vainstream Rockfest 2022 – Weekend One am 25.06.2022 auf dem Am Hawerkamp, Münster (Vorbericht)

Festivalname: Vainstream Rockfest 2022

Bands: The Offsprin, Sum 41, Boysetsfire, Enter Shikari, Stick To Your Guns, Bury Tomorrow, Sondaschule, Silverstein, Lionheart, Of Mice & Men, Neck Deep, Powerflo, Any Given Day, Die Kassierer, Agnostic Front, Red Fang, Being As An Ocean, Smoke Blow, Toxpack, Counterparts, Modern Life Is War, Spanish Love Songs, Crossfaith, Boston Manor, Creeper, Crystal Lake, Landmvrks, Dragged Under, God´s Hate, Unprocessed, Marathonmann, Get The Shot, One Step Closer, Sperling, Metzer58

Ort: Am Hawerkamp, Münster

Datum: 25.06.2022

Kosten: VVK: 91,95 € (ausverkauft)

Genres: Metal, Metalcore, Punk, Punkrock, Post Hardcore, Hardcore, Rock

Veranstalter: Kingstar Music (https://www.facebook.com/kingstarmusic/)

Link: https://vainstream.com/

Das Vainstream Rockfest 2022 ist ausverkauft, zumindest das Weekend One Ticket am 25.06.2022 auf dem Am Hawerkamp in Münster. Dennoch wollen wir über die Auflage in diesem Jahr sprechen, die nicht alleine die Studentenstadt beschallen wird, sondern erstmals zwei separate Veranstaltungen anbietet. Ob das in den nächsten Jahren beibehalten wird, werdet ihr ganz sicher zeitnah nach den beiden diesjährigen Tagen erfahren. Das Weekend Two findet genau ein Wochenende später am 02.07.2022 statt und bekommt von uns aufgrund der Übersichtlichkeit in den nächsten Stunden einen eigenen Vorbericht spendiert.

Wie schon im ersten Satz angemerkt, ist das erste Wochenende bereits restlos ausverkauft. Das liegt ganz sicher mit an den beiden Headlinern The Offspring und Sum 41, die jeweils seit Jahren auf eine großartige Fanbase blicken und für punkige US-Shows stehen, die dem Besucher das Wasser nur so den Rücken hinunterlaufen lässt. Sollte das Set ähnlich wie im Rock Im Park aufgebaut werden, dann sollte man The Offspring definitiv nicht verpassen, die gleich eine ganze Schublade voller Klassiker mit über den Großen Teich bringen. Das Billing wurde, so weit es ging, von 2020 übernommen. Wie bei allen anderen Veranstaltungen hat auch in Münster die Corona-Pandemie zugeschlagen. Das Line-Up bleibt dafür sehr stabil und nicht nur die großen Acts konnten für die verzögerte Sause begeistert werden. Mit 40.000 Pit-ausgehungerten Besuchern bekommen die Acts jene Huldigung, die sie verdienen. Das wiederum werden Boysetsfire, Enter Shikari, Stick To Your Guns oder auch Bury Tomorrow mit voller Leidenschaft auf den Brettern allen Feiernden quittieren. Das Konzept vom Veranstalter Kingstar Music trägt mit dem Vainstream Rockfest seit einigen Jahren Früchte, schließlich möchte man ein Line-Up, welches nicht an jeder Steckdose aufschlägt. Mit dem Sprung in Punk-, Hardore- und Metalcore-Regionen serviert man eine Tagesveranstaltung, die man in dem Ausmaß in Deutschland kein zweites Mal findet. Wem ein Tag voller Ekstase, mit Schlammschlacht und kaltem Zelt wie ein Sechser im Lotto klingt, sollte die Tickets für 2023 frühzeitig erwerben, um nicht wieder alleine zu Hause ins Kissen weinen zu müssen, während die Freunde steil vor der Bühne abgehen.