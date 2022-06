Voodoo Kiss: Debütalbum kommt am 19.08.2022

Der Kreis schließt sich. Aufgrund mangelnder Auftrittsmöglichkeiten für seine Band Voodoo Kiss, hat Achim Ostertag vor über 20 Jahren das Summer Breeze Festival in Abtsgmünd ins Leben gerufen. Das Festival wuchs zu einem der beliebtesten Metal-Festivals Europas heran, die Band wurde allerdings im Jahr 2000 sang und klanglos zu Grabe getragen.

Doch nun, im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums des Summer Breeze Open Air hat sich die Band wiedervereinigt und wird im August 2022 in Dinkelsbühl eine offizielle Reunion-Show spielen. Doch dem nicht genug. Was vor über 20 Jahren begann, wird dieses Jahr vollendet: Das selbst betitelte Debütalbum soll am 19.08.2022 via Reaper Entertainment das Licht der Welt erblicken.

Mit von der Partie sind drei Mitglieder der Ur-Besetzung: Martin Beuther (Gitarre), Klaus Wieland (Bass) und Achim Ostertag (Drums). Als Sänger haben sich Voodoo Kiss mit Gerrit Mutz (Sacred Steel, Dawn Of Winter) ein bekanntes Original der süddeutschen Metalszene an Bord geholt.

Das Debütalbum wurde im Mai 2022 im jaM’in Studio in Schwäbisch Gmünd eingespielt und von der Band selbst produziert.

Das kultige Cover-Artwork stammt aus der Feder von Sebastian Jerke.

Die Band kommentiert:

„Nach einer „kurzen“ Pause von gerade mal 22 Jahren erscheint im August 2022 nun endlich unser selbst betiteltes Debütalbum. Wir sind total begeistert, die Klassiker nun endlich in perfekter Qualität in Händen zu halten und ja, wir sind auch mächtig stolz darauf! Die sprichwörtliche Kirsche auf der Torte ist, dass das Coverartwork dann auch noch von einem Künstler kommt, den wir seit Jahren für seine Arbeit verehren: Sebastian Jerke hat voll ins Schwarze getroffen und das perfekte Cover für unser Album geschaffen!“

Die Zeichen stehen auf Sturm im Lager von Voodoo Kiss.

Welcome back!

Voodoo Kiss Tracklist:

1. The Beauty And The Beast

2. The Killer

3. Nice Guys

4. The Prisoner

5. Bat An Eye

6. The Eagle In The Sky

7. No Time

8. Thousand Steps Of Goodbeye

Die erste Single wird am 24.06. veröffentlicht. Seid gespannt.

Weitere Infos zur Band könnt ihr hier nachlesen: