Asia – Asia In Asia – Live At The Budokan, Tokyo, 1983

Artist: Asia

Herkunft: England

Album: Live At The Budokan, Tokyo, 1983

Genre: Rock, Stadion Rock

Release: 10.06.2022

Label: BMG

Link: https://originalasia.com/

Aktuelle Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Ron „Bumblefoot“ Thal

Bassgitarre, Gesang – Billy Sherwood

Keyboard, Gesang – Geoff Downes

Schlagzeug – Carl Palmer

Tracklist CD1:

Introduction From Mark Foodman (MTV) Time Again The Heat Goes On Here Comes The Feeling Eye To Eye Steve Howe Solo (Sketches In The Sun) Only Time Will Tell Open Your Eyes Geoffrey Downes Solo (Ihiri – The Setting Sun / Bolero) The Smile Has Left Your Eyes Wildest Dreams Carl Palmer Solo Heat Of The Moment Sole Survivor

Im letzten November haben die englischen Rocker von Asia bereits The Official Bootlegs, Volume 1 veröffentlicht, und nun legen sie in diesem Sommer mit Live At The Budokan, Tokyo, 1983 nach. Wie es der Titel schon sagt, wird nicht nur Livematerial aus Japan zugänglich gemacht, sondern führt alle Fans in die frühen Achtziger zurück. In dieser Epoche feierte die Gruppe mit ihren beiden ersten Werken Asia und Alpha ihre größten Erfolge. Völlig verrückt ist die Tatsache, dass die ersten sieben Albumtitel alle mit dem Anfangsbuchstaben A begonnen haben. Durchbrochen wurde die Dominanz erst 1999 mit Rare. Zurück zum heutigen Thema. Seit dem 10.06.2022 gibt es über das Label BMG die Deluxe-Box Asia In Asia – Live At The Budokan, Tokyo, 1983. Diese Deluxe-Box bietet ein 2-LP-Set, 2 CDs, ein 40-seitiges 12” Buch, eine Blu-ray, gedruckte Memorabilien und eine Asia-Anstecknadel-Plakette. Weiterhin erscheint das Livekonzert auch als Doppel-LP im Klappcover, als CD und digital. Für jeden sollte daher eine Version vorhanden sein, die das ungebrochene Asia Herz schneller schlagen lässt.

Das zweite von drei Konzerten in der historischen Budokan-Arena in Tokio wurde am 06.12.1983 durchgeführt und war die erste Liveübertragung überhaupt, zwischen Japan und MTV Amerika. Für die frühen Achtziger keine selbstverständliche Zusammenarbeit und schon gar nicht als Liveübertragung. Der Auftritt war bisher nur auf VHS erhältlich, was überhaupt nicht mehr zeitgemäß vielen Fans den Zugang zum grandiosen Gig verwehrte. Da wird dieser Tage nachgeholt. Mit Introduction From Mark Foodman (MTV), Time Again und The Heat Goes On startet die mir vorliegende Digipak-Version. Das Publikum in Asien wurde bestens eingefangen und trotz der neu aufgemotzten Produktion bleiben der Kultstatus und Charme der Asia Klangschmiede bestehen. Eye To Eye, Steve Howe Solo (Sketches In The Sun) oder auch Only Time Will Tell bringen die Musiker auf die Siegesstraße. Nach dem Carl Palmer Solo biegt diese Version bereits zum Welthit Heat Of The Moment ab, der mit dem genauso beliebten Sole Survivor ein furioses Ende bildet.