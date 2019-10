Smoke Blow: „Final Hands“ 2019 & 2020 Ausverkauft

Smoke Blow gehören sicherlich zu den einflussreicheren hiesigen Punk/Hardcore-Bands und veröffentlichten in ihrer 7 Alben umfassenden Karriere mit Platten wie German Angst kleine Blaupausen zeitgenössischer Punk/Rockmusik.

Die über die ersten vier Alben zum Sextett gewachsene Kieler Band crossoverte sich aus dem punkadelischen Spiralnebel kommend im allerbesten Sinne durch Hardcore, Metal, Rock’n‘Roll und Punk und schuf funkelnde Albumdiamanten, die bis heute nichts von ihrem energischen Reiz verloren haben.

Im Jahr 2011 entschlossen sich die Kieler, keine neuen Studioalben mehr aufzunehmen, nach Ablauf einer letzten „echten“ Tournee 2012 wesentlich kürzer zu treten und sich dem Album-Promo-Tour-Album-Promo-Tour-Rhythmus komplett zu entziehen. Seitdem spielt die Band nur noch vereinzelt Konzerte und entert nur sehr wenige Bühnen pro Jahr.

Zuletzt überraschten sie ihre Fangemeinde mit einer limitierten Best-Of-CD im Live-Format, die exklusiv über ihren eigenen Webshop angeboten wurde und binnen weniger Wochen ausverkauft war. Das restliche Kontingent bietet die Band ausschließlich im Rahmen ihrer Konzerte an. Ein weiterer guter Grund, sich ihre selten gewordenen Auftritte nicht entgehen zu lassen!

Am kommenden Wochenende stehen die seit langer Zeit ausverkauften 2019er Auftritte der Band in Wiesbaden und München an, auch für das nächstjährige „Final Hands“-Konzert am 19.12.2020 in der Hamburger Fabrik gibt es keine Karten mehr.

Um Ende 2020 auf Betriebstemperatur zu kommen, kündigen Smoke Blow nun ein exklusives Warm-Up-Special am „Final Hands“-Vortag im Hafenklang an.

20 Jahre „777 Bloodrock“ könnten nicht besser gefeiert werden!

Der Vorverkauf für das Konzert startet am Mittwoch, den 30.10. um 10:00 Uhr, die unmittelbare Nutzung wird dringend empfohlen!

Karten gibt es via www.eventim.de/smoke-blow sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen!

Smoke Blow Live 2019/2020:

Final Hands 2019

01.11.2019 Wiesbaden – Schlachthof | ausverkauft!

02.11.2019 München – Backstage | ausverkauft!

13.-15.08.2020 Reload Festival

Final Hands 2020 & Warm-Up

18.12.2020 Hamburg – Hafenklang | Tickets ab Mittwoch, 30.10.

19.12.2020 Hamburg – Fabrik | ausverkauft!