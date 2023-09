Hitten: neue Single-Premiere von „Mr. Know It All“

Spürt den Stromstoß – Hochspannung direkt in die Ohren …

Die spanische Hard ’n‘ Heavy Macht Hitten hat eine neue Single veröffentlicht!

Seht euch das Musikvideo zu Mr. Know It All hier an:

https://www.officialhitten.com/mrknowitall

Der Track stammt aus dem neuen Studioalbum der Band, das gegen Endes des Jahres über High Roller Records veröffentlicht wird.

Mehr Infos folgen in Kürze – bleibt dran!

Hitten – Line-Up:

Alexx Panza – Gesang

Dani Meseguer – Gitarren

Willy Medina – Schlagzeug

Satan – Bass

Johnny Lorca – Gitarren

Hitten online:

https://www.facebook.com/hittenofficial

https://www.instagram.com/hittenofficial