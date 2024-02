AC/DC: auf “Power Up Tour” in Europa 2024

AC/DC, die legendäre Band mit unzähligen verkauften Alben, sorgt mit der Ankündigung ihrer Power Up-Europatour bei Millionen von Fans auf der ganzen Welt für Begeisterung!

Die Power Up-Tour, benannt nach ihrem neuesten Studioalbum, das in 21 Ländern Platz 1 erreichte, wird die Band in diesem Sommer für 21 Termine nach Deutschland, Italien, Spanien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, England, der Slowakei, Belgien, Frankreich und Irland führen.

Power Up wird die erste Europatournee der Band seit acht Jahren sein und sie in einigen der größten Stadien des Kontinents auftreten lassen.

In Deutschland stehen Gelsenkirchen, München, Dresden, Hockenheimring, Stuttgart, Nürnberg und Hannover auf dem Tourplan! Fans dürfen sich auf ein gnadenloses Klassiker-Feuerwerk freuen: Thunderstruck, Hells Bells, T.N.T., Highway To Hell, High Voltage, Back In Black – was auch immer Angus Young, Brian Johnson & Co. mitbringen, diese Konzerte werden die absoluten Rock-Highlights 2024! Tickets für AC/DC gibt’s ab Freitag, 16. Februar um 11 Uhr bei Eventim!

Tipp: Jetzt für den Ticketalarm anmelden und rechtzeitig zum Vorverkaufsstart benachrichtigt werden!

AC/DC spielten ihr allererstes Konzert am 31. Dezember 1973 im Chequers Nightclub in Sydney, Australien. Sie sind eine der einflussreichsten Rockbands der Geschichte und haben weltweit über 200 Millionen Alben verkauft. Die LP Back In Black ist das „meistverkaufte Album einer Band aller Zeiten“ und das „drittbestverkaufte Album eines Künstlers“ mit weltweit über 50 Millionen verkauften Exemplaren, Tendenz steigend. AC/DC wurde 2003 in die Rock and Roll Hall of Fame® und in die Music Victoria Awards Hall of Fame in ihrem Heimatland Australien aufgenommen. Die Band spielt nach wie vor in ausverkauften Stadien auf zahlreichen Kontinenten, verkauft jährlich Millionen von Alben und generiert Streams in Milliardenhöhe.

Zur Feier ihrer 50-jährigen Erfolgsgeschichte als größte Rock’n’Roll-Band der Welt sind AC/DC – Angus Young an der Leadgitarre, Sänger Brian Johnson, Rhythmusgitarrist Stevie Young, Schlagzeuger Matt Laug und ein neuer Bassist, der die Nachfolge von Cliff Williams antritt – zurück, um für ihre Treue und riesige Fangemeinde zu spielen, die von Jahr zu Jahr immer größer wird.

