AC/DC: auf 1. und 2. Platz der Offiziellen Deutschen Albumcharts + neunmal in den Top 30

AC/DC lassen es anlässlich ihres 50-jährige Thronjubiläums krachen: Kürzlich veröffentlichten sie über Columbia Records/Legacy Recordings neun Alben ihres Backkatalogs in wahrlich royaler Ausstattung: als goldene, limitierte Vinyl-Edition. Nun haben es alle neun Alben in die Top 30 der Offiziellen Deutschen Charts geschafft. Dabei belegen Back In Black Platz 1 und Highway To Hell Platz 2 der Charts. Damit sind AC/DC der erste Act an der Doppelspitze seit Michael Jackson vor 15 Jahren.

In der ersten Veröffentlichungswelle wurden diese neun Alben releast:

Back In Black, Highway To Hell, The Razors Edge, Powerage, For Those About To Rock (We Salute You), High Voltage, Dirty Dedds Done Dirt Cheap, Who Made Who & Live

Weitere VÖs folgen im Laufe des Jahres.

Am 31. Dezember 1973 spielten AC/DC ihre erste Show im Chequers Nightclub in Sydney. Heute, 50 Jahre nach diesem Gig, sind sie veritable Rocklegenden, die Millionen von Tonträgern verkauft haben, aber nicht im Entferntesten daran denken, sich aufs Altenteil zurückzuziehen. Erst vor kurzem hat die Band ihre unzähligen Fans mit der Ankündigung der Power Up-Tour, die sie im Sommer 2024 durch Europa führen wird, wieder in einen Freudentaumel versetzt.

AC/DC Europatournee 2024

17.05. – Gelsenkirchen, Veltins Arena

21.05. – Gelsenkirchen, Veltins Arena

09.06. – München, Olympiastadion

12.06. – München, Olympiastadion

16.06. – Dresden, Rinne

19.06. – Dresden, Rinne (Zusatztermin)

23.06. – A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

26.06. – A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

29.06. – CH-Zürich, Letzigrund-Stadion

13.07. – Hockenheim, Hockenheimring

17.07. – Stuttgart, Wasen

27.07. – Nürnberg, Zeppelinfeld

31.07. – Hannover, Messe

04.08. – Hannover, Messe (Zusatztermin)

Alle Infos zur Power-Up Tour 2024:

https://www.eventim.de/artist/acdc

Über AC/DC

AC/DC zählen zu den einflussreichsten Bands der Rockgeschichte. Sie haben mehr als 200 Millionen Tonträger weltweit verkauft, davon 72 Millionen allein in den USA. Ihr Album Back In Black ist das meistverkaufte von einer Band eingespielte Studioalbum aller Zeiten und hält im Ranking „bestselling album by any artist“ mit bislang 50 Millionen verkauften Einheiten den dritten Platz.

2003 wurde die Band in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen, sieben Jahre später gewann sie ihren ersten Grammy® in der Kategorie „Best Hard Rock Performance“. Natürlich haben AC/DC auch einen Platz in der Victoria Awards Hall Of Fame, der musikalischen Ruhmeshalle ihrer australischen Heimat.

Bis heute spielen AC/DC in ausverkauften Hallen und Stadien aller Kontinente und verkaufen jährlich Millionen von Platten. Ihre Songs werden milliardenfach gestreamt und die Zahl ihrer Fans wird mit jedem Jahr größer. Das 16. Studioalbum Power Up erschien 2020 und stieg in 21 Ländern auf Platz 1 ein.

AC/DC online:

Website: https://www.acdc.com

Facebook: https://www.facebook.com/acdc

Instagram: https://www.instagram.com/acdc