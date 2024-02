Tribute To The Gods 3 am 16.03.2024 im Juz Live Club (Vorbericht)

Eventname: Tribute To The Gods 3

Bands: Dirty Deeds ’79 – Tribute to AC/DC, Support Miracle Man – The Ultimate Tribute to Ozzy Osbourne

Ort: Juz Live Club, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 16.03.2024 (Einlass: ab 19:00 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr)

Kosten: VVK 34,40 € (zzgl.VVK-Gebühr und Versandkosten)

Genre: Hard Rock, Heavy Metal

Veranstalter: Rock-Times Production https://www.rtp-bonn.de/ , Juz Live Club https://www.juzliveclub.de/

Link: https://www.facebook.com/events/1047386763026043

Da die Reihe Tribute To The Gods so gut von den Fans angenommen wird, startet sie im März bereits in ihre 3. Runde.

Headliner ist dieses Mal die Bonner AC/DC Tribute Band Dirty Deeds 79, die hier in der Gegend wahrlich keine Unbekannten sind. Immerhin gibt es die Formation bereits seit 1989 und seit 2001 in der aktuellen Besetzung. In dieser Zeit sind sie in so ziemlich allen bekannten kleinen und auch größeren Locations der Republik aufgetreten und haben sich den Ruf als seiner der besten AC/DC Tribute Bands erspielt.

Support ist die Kölner Ozzy Osbourne Tribute Band Miracle Man, die die Anwesenden mit Songs von Ozzy Osbourne und Black Sabbath gepflegt auf Betriebstemperatur bringen möchte.