Mister Misery: präsentieren Musikvideo zu neuester Single „Survival Of The Sickest“

Die schwedische Modern Metal Band Mister Misery hat endlich erste Details zu ihrem kommenden, dritten Album bekannt gegeben! Der selbst-betitelte Longplayer erscheint, pünktlich zu ihrer Wacken Show, am 2. August bei AFM Records.

Darüber hinaus gab die Band erst kürzlich eine Headliner Tournee für Oktober bekannt, alle Termine sowie Ticket Infos der The Dark Legacy Tour 2024 findet ihr weiter unten!

Heute feiert die Band Videopremiere zu ihrer neuesten Single Survival Of The Sickest.

Sänger & Gitarrist Harley Vendetta verrät uns über die neue Single:

„Survival Of The Sickest ist ein Song, den ich in meinem Zimmer im Krankenhaus geschrieben habe, als ich sehr krank war, mein Leben in Gefahr war und die Chancen auf vollständige Genesung sehr gering waren. Es ist die Geschichte genau dessen, was ich in diesem Raum durchgemacht habe und wie es mich dazu gebracht hat, das Leben auf eine andere Art und Weise zu betrachten. In schwierigen Zeiten dient es als Stützpfeiler. Der Song kommt von Herzen und wir hoffen, dass es diejenigen da draußen erreicht, die es brauchen.“

Den Videoclip zum Song seht ihr hier:

Mit ihrer innovativen Mischung aus klaren und düsteren Vocals, energiegeladenen Riffs und hymnischen Refrains haben Mister Misery einen einzigartigen Sound und Stil entwickelt, der die Essenz aller Subgenres der modernen Heavy Musik-Szene perfekt einfängt. Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 haben Mister Misery bis dato zwei von der Kritik und Fans gefeierte Studioalben (Unalive und A Brighter Side Of Death) sowie mehrere Singles, die in den Top Metal- Playlisten landeten, veröffentlicht. Mistery Misery begeisterten bisher mit ihrer eindrucksvollen Bühnenshow auf Festivals wie dem Wacken Open Air, Master Of Rock, Full Metal Cruise, Hills Of Rock, und spielten im Support von Nightwish oder Dream Theater. Auch die angekündigte Tour zur Feier ihres kommenden neuen Albums wird hier keine Ausnahme machen und das Publikum ausnahmslos begeistern

Der neue Longplayer wurde von Mister Misery im Unalive Studio produziert, für das Cover Art wurde Stefan „GraveArt“ Röhm engagiert.

Wie die Band kommentiert:

„Liebe Ghosts, endlich ist es so weit!

Wir sind unheimlich stolz, unser drittes und neues selbstbetiteltes Album anzukündigen, das am 2. August 2024 pünktlich zum Wacken Open Air erscheinen wird!

Wir können Euch nicht genug für all die Liebe und Unterstützung danken, die Ihr uns bis jetzt entgegengebracht haben, und wir können es kaum erwarten, mit diesem neuen Album viele neue Erinnerungen zu schaffen!

Wir lieben Euch alle! 🖤

/Harley, Alex, Rizzy & Alister„

Die Album Tracklist liest sich wie folgt:

1. Root Of All Evil

2. Erzsébet (The Countess)

3. Eye Of The Storm

4. Hand Of Death

5. The Doomsday Clock

6. Crooked Man

7. Survival Of The Sickest

8. Until The End

9. Haters

10. Sinner Or Saint

11. Ripper

12. Dark Legacy

Erlebt Mister Misery live:



Tickets: https://www.seaside-entertainment.com/mister-misery-2/

Mister Misery sind:

Harley Vendetta – Vocals/Gitarre

Alex Nine – Lead Gitarre/Backup Vocals

Rizzy – Drums/Backup Vocals

Alex Alister – Bass/Backup Vocals

Weitere News & Infos zu Mister Misery:

https://mistermisery.com

https://www.instagram.com/mistermiseryband

https://www.facebook.com/mistermiseryband