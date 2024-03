Onlap: präsentieren Musikvideo zu neuer Albumsingle „Never Too Late“ feat. Kiiara

Am 14. Juni 2024 erscheint mit Waves das neue Album der Pariser Alternative Rock und Metal Band Onlap.

Nach einer Reihe erster Song-Auskopplungen wie Crawling In The Dark, Fever, Hypnotized, Nevermind und Afterglow, feiert die Band heute Premiere eines Musikvideos zu ihrer neuesten Single Never Too Late! Auf dem Song gibt sich die amerikanische, Multi-Platinum Award ausgezeichnete Sängerin und Songwriterin Kiiara die Ehre, welche mit ihrer Single Gold 2015 die Billboard Charts stürmte oder auch einigen bekannt sein dürfte aus Linkin Park’s Song Heavy von 2017.

Onlap kommentieren:

„Unser neuer Song Never Too Late ist eine Rockballade mit einem eingängigen Ende und orchestralem Touch, mit positiven Lyrics niemals aufzugeben und es immer zu versuchen. Wir sind glücklich und fühlen uns sehr geehrt, dass Kiiara auf diesem Track dabei ist, zu dem sie sehr viel beisteuert und wir danken ihr von ganzen Herzen. Es ist eine ganz besondere Veröffentlichung und wir freuen uns sehr, den Song heute mit euch teilen zu dürfen!“

Waves Tracklist:

01. Fever

02. Hypnotized

03. Never Ending Winter

04. Who Killed The Plan?

05. Ghosts (Feat. Lansdowne)

06. Never Too Late (Feat. Kiiara)

07. Nevermind

08. Afterglow

09. Crawling In The Dark

10. Ready For War

11. Ghosts (Reimagined)

12. Never Too Late (Reimagined)

Weitere Infos zu Onlap könnt ihr hier nachlesen: