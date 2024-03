Mob Rules: veröffentlichen neue Single, Coverversion von „Run To The Hills“

Die norddeutsche Heavy-Metal-Band Mob Rules veröffentlicht heute ihre neue Single, eine Coverversion von Iron Maidens Run To The Hills, über das Label Steamhammer/SPV. Es ist eine von drei neuen Coverversionen, welche auch auf dem kommenden 30 Jahre Jubiläumsalbum Celebration Day-30 Years Of Mob Rules zu finden sind.

Sänger Klaus Dirks: „Iron Maiden war die Band meiner Jugend und The Number Of The Beast ist das Album, das meine Leidenschaft für den Heavy Metal entfachte. Auch heute üben Iron Maiden immer noch eine große Faszination auf mich aus. Deshalb war es mir nach so langer Zeit ein echtes Bedürfnis, dieser Band mit unserer Interpretation Tribut zu zollen“.

Celebration Day – 30 Years Of Mob Rules erscheint am 03.05.2024 weltweit über SPV/Steamhammer als 2CD Digipak, Download und Stream: https://MobRules.lnk.to/CelebrationDay

