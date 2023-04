Mob Rules: veröffentlichen neue Single

Die norddeutsche Heavy-Metal-Band Mob Rules hat ihre neue Single Hymn Of The Damned über das Label Steamhammer/SPV veröffentlicht. Der Song entstand bereits im Jahr 2019 als dystopische Geschichte einer Zukunft, die viele Herausforderungen für die Welt bereithalten wird. Doch wer konnte ahnen, wie schnell Fiktion und Realität sich ähneln können.

Umso mehr ist es jetzt Zeit für diese Hymne. In einer Ära, in der die Welt mit verschiedenen Krisen konfrontiert ist, möchten Mob Rules mit ihrem Song eine Botschaft der Hoffnung und des Zusammenhalts vermitteln. Hymn Of The Damned ist kein Lied, das die Lage beschönigt, sondern eines, das Mut macht und den Glauben an eine bessere Zukunft stärkt.

„Als wir diesen Song geschrieben haben, wollten wir eine Geschichte erzählen. Ich liebe diese Parallelwelten wie in Mad Max oder Waterworld„, erklärt Sänger Klaus Dirks. „Wir wollten etwas schreiben, das Hoffnung gibt und uns daran erinnert, dass wir gemeinsam etwas bewirken können. Sei es nun in einer fiktiven oder der echten Welt. Eine Botschaft die immer wichtiger wird!“

Mob Rules live 2023:

21.04. Oldenburg – Cadillac (ausverkauft)

22.04. Weiher – Live Music Hall

23.04. Selb – Rock Club

29.04. Oberhausen – Resonanzwerk

05.05. Bremen – Meisenfrei

17.-18.11. DE-Weissenhäuser Strand – Metal Hammer Paradise

Tickets: https://mobrulestour.tourlink.to/inxk

fb.com/mobrulesband

instagram.com/mobrulesband