Tungsten: stellen offizielles Musikvideo zu kraftvoller ‚Blood Of The Kings‘-Single online

Die Symphonic-Metal-Kombo Tungsten, das Quartett um ex-Hammerfall-Schlagzeuger Anders Johannson, dessen Söhne Karl (Bass, Keyboards) und Niklas (Gitarre) sowie Sänger Mike Andersson, wirbelte kürzlich mit ihrer Walborg-Single gehörig Staub auf: Massig Streams, aber insbesondere über eine halbe Million YouTube-Klicks auf deren Musikvideo zementieren die Klasse des Stücks. Der Song ließ ihre Fans aber natürlich auch rätseln, woran die Band sonst noch gearbeitet hatte. Nun freuen Tungsten sich, endlich Licht ins Dunkel bringen zu können. Die erwähnte Single war nämlich bereits der erste Vorgeschmack auf ihre kommende Scheibe The Grand Inferno, die nun am 18. Oktober 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) in die Läden kommen soll. Das in Eigenregie produzierte Werk wartet mit elf Songs auf, während es Tungstens unermüdlichen Drang nach klanglicher Perfektion widerspiegelt. Mit seinem farbenfrohen Strauß aus harten Riffs und packenden Melodien repräsentiert die Platte das breite Schaffensspektrum, aber auch das enorme songschreiberische Talent der Truppe.

Der 18. Oktober vermag für so manchen Fan noch sehr weit entfernt sein, weshalb die Band obendrein einen zweiten Track von ihrem kommenden Album veröffentlicht hat. Blood Of The Kings scheint für Tungsten-Verhältnisse äußerst hart zu klingen, bietet mit Melodien aus dem Reich der nordischen Folkmusik aber einen wohligen Gegenpol. Selbstverständlich kommen auch die markanten symphonischen Elemente des Quartetts nicht zu kurz, sodass die Ankunft von The Grand Inferno diesen Herbst für ihre Anhängerschaft wirklich nicht schnell genug kommen kann.

Anders blickt auf die Entstehung des Stücks zurück: „Es legt direkt mit einem schweren Riff los, ehe es in etwas kommerziellere Power-Metal-Gefilde abdriftet. Den Großteil des Songs hat Karl geschrieben, wenngleich ich sehr in die Kreation des einleitenden Themas eingebunden war.“

Karl fährt fort: „Die gesamte Musik basiert eigentlich auf dem Schlagzeugspiel des Intros. Anders und ich haben im Proberaum einige Ideen ausprobiert, als er plötzlich loslegte und ich einfach mitspielte. Daraus resultierte das spätere Hauptriff des Songs, während mir sein Refrain einst im Traum einfiel. Als ich damals aufwachte, musste ich ihn natürlich sofort mit meinem Handy aufnehmen. Textlich behandelt Blood Of The Kings unser eigenes Erbe. Anders hat sich in den vergangenen Jahren viel mit Ahnenforschung beschäftigt und dabei herausgefunden, dass wir selbst von Wikingern abstammen. Was lag da näher als diesem Fakt einen Track zu widmen?“

Das dazugehörige Musikvideo, das mit einem Gastauftritt von Bandmaskottchen Volfram überrascht, nahmen Tungsten in einem Kino auf.

Sänger Mike kommentiert: „Unser Multitalent und Gitarrist Nick Johansson wurde mit der Produktion des Musikvideos beauftragt, auch wenn jeder von uns Ideen zu dessen Entstehung beitrug. Erst wollten wir einen Clip à la Northern Lights von unserem Bliss-Album mit Wikingern drehen, um dem Inhalt des Stücks gerecht zu werden, ehe jemand meinte, dass wir das Ganze doch in einem Kino umsetzen könnten. Darauf basierend machten sich alle von uns nochmal neue Gedanken, um Nick ausreichend Material für ein cooles Video zu liefern.“

„Ich habe die Regie für das Video gerne übernommen, da ich einerseits humorvolle, andererseits aber auch unheimliche Elemente einstreuen wollte. Letzten Endes wollte ich es aber nicht übertreiben. Ich wollte, dass wir uns trotzdem in einem halbwegs realistischen Rahmen bewegen. Da der Song an sich nicht allzu finster klingt, denke ich, dass das Video ihm vollauf gerecht geworden ist“, merkt Nick an.

The Grand Inferno Tracklist:

1. Anger

2. Blood Of The Kings

3. Lullaby

4. The Grand Inferno

5. Falling Apart

6. Walborg

7. Vantablack

8. Me, Myself, My Enemy

9. Chaos

10. Sound Of A Violin

11. Angel Eyes

RPM möchte mehr als nur eine Plattenfirma für sein Roster sein, was heute eine weitere tolle Neuigkeit aus dem Hause Tungsten unterstreicht: Die Band arbeitet ab sofort mit dem bekannten Booker Jörg „Schrörg“ Düsedau von Dragon Productions (Skandinavien: Skrikhult Production) zusammen, um auch auf dem Livemarkt den nächsten Schritt zu gehen. Ein vielversprechendes Bündnis, das von ihrem neuen Labelpartner arrangiert wurde und das zeigt, dass RPM auch jenseits des Musikvertriebs und der Plattenproduktion für seine Künstlerinnen und Künstler da ist!

Schrörg kommentiert: „Ich freue mich, Tungsten in der Dragon-Productions-Familie willkommen heißen zu dürfen! Ich kenne Anders schon so lange, dass ich nicht einmal mehr genau weiß, wann und wo wir uns erstmalig trafen. Allerdings kann ich mich noch sehr gut an die spaßigen Zeiten auf Tour mit ihm erinnern. Eigentlich bin ich kein Freund der Superlative, aber in diesem Fall weiß ich mir einfach nicht anders zu helfen: Das Potenzial in dieser Band ist schlicht außergewöhnlich. Tungsten sind wie für den Erfolg gemacht, weshalb ich umso stolzer bin, sie ab sofort auf ihrer Reise begleiten zu können. Wenn ihr ihre neuen Songs erst einmal gehört habt, werdet ihr sie sicherlich nicht mehr so schnell aus dem Kopf bekommen!“

RPM-Geschäftsführer Jochen Richert ergänzt: „Unsere Grundphilosophie basiert u.a. darauf, unsere Bands auf die Bühnen der Welt zu bekommen. Mit einem starken Partner wie Dragon Productions dürfte den zahlreichen Meilen, die Tungsten künftig auf Tour verbringen werden, um in diesem Rahmen reichlich neue Fans für sich zu gewinnen, also nichts mehr im Weg stehen. Wir werden eng mit Schrörg und seinem Team kooperieren, um dieses Unterfangen bestmöglich zu unterstützen!“

Nach Auftritten bei ausgewählten schwedischen Sommerfestivals werden Tungsten ihre Labelkollegen von Sonata Arctica im Rahmen von sieben skandinavischen Clear Cold Beyond-Tourstopps begleiten. Abgerundet wird jenes Tourpaket von Firewind und Serious Black. Tungstens aktuellen Livefahrplan findet ihr unten!

Tungsten live:

05.07.2024 SE Borlänge – Alive Festival

12.07.2024 SE Svedala – SommarRock

03.08.2024 SE Rejmyre – Skogsröjet

31.08.2024 SE Eksjö – Stadsfest *NEU*

Clear Cold Beyond Europatour 2024

w/ Sonata Arctica, Firewind, Serious Black

Präsentiert von Rock Hard DE + IT, Rock It!, Rock Antenne, musix, metal.de, Spark, La Heavy, RPM & Dragon Productions

12.09.2024 SE Östersund – Gamla Teatern

13.09.2024 NO Trondheim – Tapperiet

14.09.2024 SE Örnsköldsvik – Nöjesbolaget

16.09.2024 NO Oslo – Vulkan Arena

17.09.2024 SE Karlstad – Nöjesfabriken

18.09.2024 SE Huskvarna – Folkets Park

20.09.2024 DK Roskilde – Gimle

Über Tungsten

Tungsten sind eine schwedische Symphonic-Metal-Band, die von ex-Hammerfall-Schlagzeuger Anders Johansson und dessen Söhnen ins Leben gerufen wurde und sich durch ihre technische Virtuosität und mitreißende Kompositionen einen Namen in der internationalen Metal-Szene gemacht hat.

Tungsten sind:

Mike Andersson – Gesang

Niklas „Nick“ Johansson – Gitarre, Begleitgesang

Karl „Kalle“ Johansson – Bass, Keyboards, Schreigesang

Anders Johansson – Schlagzeug

Mehr zu Tungsten:

Website | Facebook | Instagram