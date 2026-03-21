Tungsten: veröffentlichen offizielles Video zur neuen Single „The North Will Rise“ feat. Sonata Arctica’s Tony Kakko

Die schwedische Heavy-Metal-Formation Tungsten hat ein offizielles Musikvideo zu ihrer neuen Single The North Will Rise veröffentlicht, mit einem besonderen Gastauftritt von Tony Kakko (Sonata Arctica). Epische Melodien, donnernde Rhythmen und kraftvolle Vocals verschmelzen hier zu einer eindrucksvollen Mischung, die den charakteristischen Sound der Band aus klassischem Heavy-Metal-Spirit und moderner Präzision perfekt zur Geltung bringt.

Getragen von hymnischer Atmosphäre und cineastischer Intensität präsentiert The North Will Rise die Markenzeichen von Tungsten in Reinform: kraftvolles Songwriting, gewaltige Hooklines und eine überlebensgroße Energie, die wie geschaffen für Festivalbühnen wirkt. Der Song ist ein musikalischer Toast auf den Norden, eine elektrisierende Hymne, die die eisige Schönheit und die Widerstandskraft dieser Regionen einfängt. Mit den fesselnden Melodien von Tony Kakko und der rohen Power von Mike Andersson wird The North Will Rise zu einem lauten, verbindenden Aufruf für alle, die den Norden lieben

Tungsten-Sänger Mike Andersson sagt:

„Es ist eine große Ehre, Tony für diesen Song an Bord zu haben. Er hat einen großartigen Job gemacht. Ich finde, unsere Stimmen passen perfekt zusammen, was The North Will Rise zu etwas ganz Besonderem macht. Inhaltlich ist es so etwas wie eine Hymne an unseren Teil der Welt hier im Norden. Wir hoffen, dass die Metal-Community und die Fans von Sonata Arctica und natürlich auch von Tungsten den Song mögen und ihn RICHTIG LAUT aufdrehen!“

Tony Kakko ergänzt:

„Eingängig wie die Kälte im Januar auf einem Wikingerschiff, das ein nordisches, halb zugefrorenes Meer überquert! Wirklich ein Song, der die Menschen und Freunde des Nordens vereint. Ich bin sehr stolz und glücklich, mich meinen Freunden von Tungsten anschließen zu dürfen und gemeinsam mit Mike auf diesem großartigen neuen Track zu singen. Die Melodien sind einfach ansteckend … Seid gewarnt!“

Über Tungsten

Gegründet von Schlagzeuger Anders Johansson gemeinsam mit seinen Söhnen Karl und Nick, haben sich Tungsten in kurzer Zeit als feste Größe innerhalb der modernen Metal-Szene etabliert. Ihr Sound verbindet klassische Heavy-Metal-Wurzeln mit einer zeitgemäßen Härte und klarer Eigenständigkeit. Mit konsequentem Songwriting und stetigem Vorwärtsdrang zählt die Band aktuell zu den auffälligsten Durchstartern des Genres.

Tungsten stürmten 2019 mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums We Will Rise die Metal-Szene. Die Band baute schnell Momentum auf und veröffentlichte in den darauffolgenden Jahren drei weitere Alben (Tundra, Bliss und The Grand Inferno).

Ursprünglich 2016 gegründet, festigte Tungsten ihre Besetzung kurze Zeit später mit dem Einstieg von Leadsänger Mike Andersson. Seitdem hat sich die Band einen starken Ruf als Live-Act erarbeitet und tourte ausgiebig durch Europa, unter anderem gemeinsam mit Bands wie Bloodbound, Firewind, Sonata Arctica, All For Metal und weiteren.

Darüber hinaus waren Tungsten auf zahlreichen großen Festivals zu sehen, darunter das Sweden Rock Festival, Leyendas Del Rock (Spanien), Midalidare Metal Fest (Bulgarien) und das Riverside Rock Fest (Schweiz) sowie viele weitere. Im Juli 2026 ist die Band für einen Auftritt auf dem RockHarz Festival bestätigt, weitere Festivaltermine befinden sich derzeit in Planung. Zwischen Tourneen und Live-Auftritten konzentrieren sich Tungsten auf das Schreiben neuen Materials für ihr kommendes Album und einem ehrwürdigen Nachfolger von The Grand Inferno.

Tungsten sind:

Mike Andersson – Lead Vocals

Karl Johansson – Bass, Keyboards, Vocals

Nick Johansson – Gitarre

Anders Johansson – Drums