Tungsten: veröffentlichen Video zu brandneuer Single „Bite My Tongue“

Die schwedische Metal-Band Tungsten meldet sich mit einem offiziellen Video zu ihrer brandneuen Single Bite My Tongue zurück! Druckvolle Riffs, treibende Grooves und ein starkes Wechselspiel aus Spannung und Explosion machen den Song zu einem weiteren Statement einer Band, die unaufhaltsam scheint.

Gegründet von Schlagzeuger Anders Johansson gemeinsam mit seinen Söhnen Karl und Nick, haben sich Tungsten in kurzer Zeit als feste Größe innerhalb der modernen Metal-Szene etabliert. Ihr Sound verbindet klassische Heavy-Metal-Wurzeln mit einer zeitgemäßen Härte und klarer Eigenständigkeit. Mit konsequentem Songwriting und stetigem Vorwärtsdrang zählt die Band aktuell zu den auffälligsten Durchstartern des Genres.

Die neue Single Bite My Tongue ist ein groove-lastiger, riff-getriebener Mid-Tempo-Song, der sich kontrolliert aufbaut und in einem wuchtigen, eingängigen Refrain entlädt. Laut Sänger Mike Andersson beschäftigen sich die Lyrics damit, „wie Menschen ihre Meinungen zu verschiedensten Themen oft lautstark und ohne Zögern äußern, während es bei einer abweichenden Sichtweise manchmal besser ist zu schweigen, um den Frieden zu wahren, was mitunter ziemlich frustrierend sein kann.“

Über Tungsten

Tungsten stürmten 2019 mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums We Will Rise die Metal-Szene. Die Band baute schnell Momentum auf und veröffentlichte in den darauffolgenden Jahren drei weitere Alben (Tundra, Bliss und The Grand Inferno).

Ursprünglich 2016 gegründet, festigte Tungsten ihre Besetzung kurze Zeit später mit dem Einstieg von Leadsänger Mike Andersson. Seitdem hat sich die Band einen starken Ruf als Live-Act erarbeitet und tourte ausgiebig durch Europa, unter anderem gemeinsam mit Bands wie Bloodbound, Firewind, Sonata Arctica, All For Metal und weiteren.

Darüber hinaus waren Tungsten auf zahlreichen großen Festivals zu sehen, darunter das Sweden Rock Festival, Leyendas Del Rock (Spanien), Midalidare Metal Fest (Bulgarien) und das Riverside Rock Fest (Schweiz) sowie viele weitere. Im Juli 2026 ist die Band für einen Auftritt auf dem RockHarz Festival bestätigt, weitere Festivaltermine befinden sich derzeit in Planung. Zwischen Tourneen und Live-Auftritten konzentrieren sich Tungsten auf das Schreiben neuen Materials für ihr kommendes Album und einem ehrwürdigen Nachfolger von The Grand Inferno.

Tungsten sind:

Mike Andersson – Lead Vocals

Karl Johansson – Bass, Keyboards, Vocals

Nick Johansson – Gitarre

Anders Johansson – Drums