Spring Tide Festival II am 21.03.2026 im Juz Aurich (Vorbericht)

Eventname: Spring Tide Festival

Headliner: B.O.S.C.H.

Vorbands: Black Adder, Beast und Northerion

Ort: Juz Schlachthof Aurich

Kosten: 18,00 EUR VVK, 22,00 EUR AK

Genre: Heavy Metal

Besucher: 120

Veranstalter: JuZ Aurich und Northerion

Link: https://www.facebook.com/events/3390223564466711/?

Die ostfriesischen Metaller von Northerion, die ein Teil der Eastfrisian Metal Association sind, laden zum zweiten Mal zum Tanzen ein. Letztes Jahr haben sie zusammen mit dem JuZ Schlachthof Aurich das Spring Tide Festival ins Leben gerufen. Da es so schön war, geht das Spektakel weiter. Mit dabei sind:

Black Adder – Heavy Metal aus Westerstede. Mit ihrem Debütalbum werden sie gut einheizen – https://www.facebook.com/profile.php?id=61577912364360

Beast – Heavy Metal aus Osnabrück seit 2019 – https://www.facebook.com/beastmetal666

Northerion – Melodischer Heavy Metal aus Ostfriesland mit Texten über die friesische Geschichte – https://www.metal-archives.com/bands/Northerion/3540351618

B.O.S.C.H aus Wilhelmhaven – Deutschprachiger Metal mit sägenden Synthies – präzise und direkt in die Magengrube – https://www.facebook.com/boschband

Ein Besuch im wunderschönen Ostfriesland kann man doch gut mit einer Prise Heavy Metal verbinden, also ab zum Spring Tide Festival ins JuZ Aurich am 21.03.2026

Tickets im Vorverkauf für 18 Euro könnt ihr hier erwerben: https://ticket2go.de/#!/checkout/5136.

An der Abendkasse kostet die Gaudi 22 Euro. Los geht es um 20:00 Uhr und rein könnt ihr schon um 19:30 Uhr.