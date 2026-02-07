Stabbing: haben neue Single „Nauseating Composition (feat. Ricky Myers)“ veröffentlicht

Die aufstrebenden Brutal-Death-Metal-Band Stabbing feiert die Veröffentlichung ihres neuesten Albums Eon Of Obscenity, das ab sofort weltweit über Century Media Records erhältlich ist! Zu Ehren des Albumstarts präsentieren sie nun einen Visualizer zu ihrer neuesten Single Nauseating Composition, auf der Ricky Myers von Suffocation als Gastsänger zu hören ist

Die Band kommentiert: „Wir sind froh, dass Ricky Teil dieses Songs und Albums ist, und bedanken uns herzlich bei ihm und allen anderen für die Unterstützung! Wir hoffen, euch gefallen die neuen Songs!“

Stabbing gelten als Vertreter des Brutal Death Metal. Die Band aus Houston, Texas, greift auf düstere und intensive Elemente zurück und präsentiert mit Eon Of Obscenity ihr Debüt bei Century Media. Das Album zeigt eine zeitgemäße Interpretation des Death Metal und markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der Band.

Eon Of Obscenity wurde am 30. Januar 2026 über Century Media Records veröffentlicht und kann jetzt HIER bestellt, gestreamt und/oder heruntergeladen werden.