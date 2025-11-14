Stabbing: kündigen neues Album an und veröffentlichen Musikvideo zum neuen Song „Inhuman Torture Chamber“

Stabbing stehen nicht nur für Brutal Death Metal – sie übertreffen diesen Begriff sogar. Das Quartett aus Houston, Texas, veröfffentlichen ihr Debütalbum Eon of Obscenity über Century Media, das einen neuen Maßstab für modernen Death Metal setzt. „Es ist einfach extremer“, sagt Sängerin Bridget Lynch, als sie gebeten wird, das Subgenre der Band, Brutal Death Metal (auch bekannt als B.D.M.), zu definieren. „Es ist alles, was am Death Metal extrem ist, nur noch ein bisschen weiter getrieben. Der Gesang. Das Schlagzeug. Die Riffs. Es ist einfach schneller und geht noch weiter an die Grenzen.“ Die Band veröffentlicht nun das Video zum Song Inhuman Torture Chamber. Seht euch das Video hier an:

Stabbing erklären die wahre Horrorgeschichte, die den Song inspiriert hat: „Inhuman Torture Chamber wurde in Anlehnung an den schrecklichen Mord an Sylvia Likens geschrieben. Da Blut und Folter häufige Themen im Death Metal sind, versuche ich, Songs über reale Ereignisse zu schreiben, von denen ich gelesen habe. Das sind in der Regel Geschichten, die einen negativen Eindruck auf mich hinterlassen haben.“

Eon Of Obscenity – Trackliste:

Rotting Eternal Inhuman Torture Chamber Masticate The Subdued Eon Of Obscenity Reborn To Kill Once More Ruminations Nauseating Composition (feat. Ricky Myers) Their Melted Remains Sonoluminescent Hemoglobinopathy Symphony Of Absurdity Sinking Into Catatonic Reality

Gastmusiker: Ricky Myers (Suffocation) Gesang auf Nauseating Composition

Recording: Ben Gott im Southwing Audio Studio, Houston

Mixing und Mastering: Chris Kritikos

Eon Of Obscenity erscheint am 30. Januar 2026 über Century Media Records.

Aufgenommen im Southwing Audio in Houston von Toningenieur Ben Gott, gemischt und gemastert von Chris Kritikos, ist die Produktion von Eon Of Obscenity ebenso auffallend wie die Musik selbst. Es sind elf Tracks, die ebenso roh wie extrem sind. „Es fühlt sich raffinierter an“, sagt der Sänger. „Das Album zeigt das Potenzial, mit dem die Band angefangen hat. Es ist nicht überproduziert. Es gibt nicht viele Effekte oder übermäßige Bearbeitungen. Wir wollten den rohen Sound der klassischen Bands beibehalten. Das war unser Ziel, etwas sehr Ehrliches und sehr Typisches für uns.“ Der Albumtitel selbst steht auch in Verbindung mit Eon Of Obscenity, das nicht nur das zweite Album von Stabbing ist, sondern einen großen Schritt nach vorne darstellt.

Als Stabbing 2021 gegründet wurde, waren die Ziele einfach. „Wir hatten einfach nur Spaß und wollten den Stil der Bands nachahmen, die wir wirklich mochten“, sagt Lynch. „Old-School-Brutal-Death-Metal-Bands aus den 90ern und frühen 2000ern wie Disgorge, Deeds of Flesh und so weiter.“ Die Bandmitglieder kamen aus lokalen Bands und Projekten, darunter Nephilim Grinder und Dysmetria von Gitarrist Marvin Ruiz, während Lynch sich in lokalen Grindcore-Bands versuchte. Schon bei ihrer ersten Demo und der EP Ravenous Psychotic Onslaught aus dem Jahr 2021 wurde klar, dass Stabbing sofort Grenzen überschritten. Auf Tournee stachen sie hervor und machten ihren Tourkollegen, darunter Defeated Sanity, ordentlich Konkurrenz. Stabbing waren nicht nur einen deutlichen Schritt besser als die meisten anderen, sondern verpackte all das auch noch in Songs und mitreißenden Live-Auftritten.

Der entscheidende Moment für Stabbing kam im November 2023, als sie als erste Band auf der Ancient Unholy Rising Tour mit den Co-Headlinern Incantation und den Bandfavoriten Suffocation auftraten. Nicht nur, dass sich die Besetzung von Stabbingmit dem damals neu hinzugekommenen Bassisten Matt Day zu festigen begann, sondern als Suffocation-Sänger Ricky Meyers krank wurde und eine Reihe von Shows auslassen musste, war es Lynch, die einsprang. Die Sängerin von Stabbing betraten einfach die Bühne mit den New Yorker Death-Metal-Legenden.

Mit Eon Of Obscenity hat das Quartett aus Texas alles umgesetzt, was ihre früheren Veröffentlichungen und Live-Shows bereits angedeutet hatten.

Diskografie:

Extirpated Mortal Process (2022)

Stabbing online:

https://www.facebook.com/stabbingtxdm/

https://www.instagram.com/stabbing_txdm/