Awake The Dreamer: veröffentlichen brandneue Single „See Through“

Awake The Dreamer setzen ihren musikalischen Weg fort und präsentiert mit See Through die nächste Single nach den erfolgreichen Vorgängern Save You und Years Begin To Fade. Die Band erweitert weiterhin ihr klangliches Universum, indem sie emotionale Tiefe mit drückender Schwere und einer cineastischen Atmosphäre kombiniert.

See Through zeigt den charakteristischen Stil von Awake The Dreamer, der sich durch schwebende Melodien, massive Breakdowns und gefühlvolle Texte auszeichnet. Der Track vermittelt ein Gefühl, das sowohl zutiefst persönlich als auch universell nachvollziehbar ist. Seht euch das Video hier an:

See Through hier streamen.

Mit dieser neuen Veröffentlichung wird das nächste Kapitel im Schaffensprozess der Band eingeläutet, das ihre Entwicklung und unermüdliche Energie als eine der vielversprechendsten modernen Metalcore-Exporte Schwedens unterstreicht. Mit See Through beweisen Awake The Dreamer erneut ihre Fähigkeit, Schönheit und Aggression zu einem unvergesslichen Erlebnis zu vereinen.

Erlebt die Band live an folgenden Terminen:

09.12. Nürnberg – Club Stereo

10.12. München – Backstage Club

11.12 GE, Frankfurt – Ponyhof

12.12. Krefeld – Kulturfabrik

